Een baan is geen levenslange verplichting en soms ben je toe aan verandering. Maar hoe vertel je jouw werkgever dat je wil stoppen? En wat kun je verwachten wanneer je de deur uitloopt? Wij vragen het aan hr-specialist Hijmen Vos en arbeidsrechtadvocaat Elise Heijkoop.

1. Weet je zeker dat je wil stoppen?

Ontslag nemen is nooit een makkelijke beslissing. Denk er goed over na. Waarom wil je weg? En kun je dit op de werkvloer bespreken? Het slechtste dat je kunt doen, is spontaan stoppen om een emotionele reden. Hijmen Vos, hr-specialist en auteur van Grip op personeelsverloop, weet daar alles van. "Een paar maanden geleden zag ik iemand spontaan ontslag nemen. Het was vrijdag en hij had het helemaal gehad. Maar zo'n spontaan besluit kan gevaarlijk zijn."

“Misschien heb je een goede reden om te stoppen, maar maak het besluit nooit wanneer je emotioneel bent.” Hijmen Vos, hr-specialist

Vos ging met hem in gesprek en hoorde de problemen aan die de werknemer dwarszaten. "Toen hij maandag weer naar het werk kwam, zag hij toch af van zijn ontslag. En wij begrijpen nu beter hoe we zijn situatie kunnen verbeteren."

Daarom drukt Vos iedereen op het hart altijd goed over zo'n beslissing na te denken. "Soms zijn de problemen maar tijdelijk. Het gras is vaak niet groener aan de overkant en veel kan veranderen. Misschien heb je toch een heel goede reden om te stoppen, maar maak het besluit nooit wanneer je emotioneel bent."

2. Ontslag of een beëindigingsovereenkomst?

Als je vertrekt wegens een lastig conflict of fikse kritiek, dan kun je beter aansturen op een beëindigingsovereenkomst. "Bij geschillen tussen werkgever en werknemer wil je in goed overleg uit elkaar gaan. Je kunt dan een beëindigingsovereenkomst sluiten", aldus arbeidsrechtadvocaat Elise Heijkoop van Huijzer Advocaten.

In deze overeenkomst staan afspraken over het vertrek. "Wanneer je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een WW-uitkering. Maar met een goed opgestelde beëindigingsovereenkomst heb je hier doorgaans wel aanspraak op." Het gaat bij het onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst niet alleen om de WW-uitkering, zegt Heijkoop. "Het gaat ook om zaken als eventuele opleidingen die je werkgever betaalde of een concurrentiebeding. Daar moet je afspraken over maken."

3. Beëindigingsovereenkomst? Laat je bijstaan door een jurist

"Een beëindigingsovereenkomst heeft goede afspraken nodig", aldus Heijkoop. "Je wil een WW-uitkering zo veel mogelijk veiligstellen en onderhandelen over zaken als ontslagvergoedingen. Een jurist kan je daarbij helpen en wordt dikwijls door de werkgever vergoed. Het alternatief kan een verbetertraject, mediation of een procedure zijn. Dat kost veel tijd en geld. Een beëindigingsovereenkomst is daarom ook voor de werkgever sneller en goedkoper."

“Het is een misverstand dat een opzegtermijn alleen voor werkgevers geldt.” Elise Heijkoop, arbeidsrechtadvocaat

3. Wat is je opzegtermijn?

Ontslag nemen betekent niet dat je vandaag de deur dichtdoet en nooit meer terugkomt. Wie ontslag neemt, moet rekening houden met de opzegtermijn. "Het is een misverstand dat zo'n termijn alleen voor werkgevers geldt", legt Heijkoop uit. "Doorgaans geldt er een opzegtermijn van een maand en kun je de arbeidsovereenkomst pas tegen het einde van die maand opzeggen." Dat betekent dat je dus niet zomaar een nieuwe baan kunt nemen. "Wie nu ontslag neemt, kan in dat geval pas op 1 september ergens anders beginnen." Toch zijn er manieren om hieromheen te werken.

4. De toekomst

De deur van je oude werkplek valt voor de laatste keer dicht. Wat nu? In je arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld iets staan over dat je nieuwe werkgever geen concurrent mag zijn. "Bespreek daarom eerst je plannen met de hr- of P&O-afdeling", raadt hr-specialist Vos aan. "Problemen kun je soms samen oplossen en soms zijn ze veel groter in het hoofd van de werknemer dan voor de rest van het bedrijf." En als dit niet lukt, dan kan hr of een goede jurist je hierin adviseren. Ze heb je geen onzekerheid over je toekomst.