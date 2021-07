In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter? Dit keer: schipper Caroline van Wijngaarden van veerdienst Anna.

Wie: Caroline van Wijngaarden

Caroline van Wijngaarden Functie: Eigenaar van veerdienst Anna die passagiers overvaart van Numansdorp naar Willemstad

Eigenaar van veerdienst Anna die passagiers overvaart van Numansdorp naar Willemstad Leukste aan het werk: Op het water vergeet je je problemen meteen

Van begin mei tot eind september vaart schipper Van Wijngaarden heen en weer tussen het Zuid-Hollandse Numansdorp en het Brabantse Willemstad. Het tochtje van twintig minuten staat in schril contrast met de wereldreizen die ze maakte. "Als zeezeiler heb ik veel van de wereld gezien, ik kwam op de prachtigste plekken."

Op haar achttiende wilde de schipper eigenlijk het liefst een ambacht leren, maar dat werd toch een opleiding waarmee ze meer baanzekerheid zou hebben. "Ik ben het onderwijs ingerold, maar daarnaast heb ik nog allerlei opleidingen gedaan en baantjes geprobeerd." Ondertussen bleef de onrust bestaan en lonkte het avontuur. "Iedere keer zegde ik mijn baan weer op om weer te gaan zeilen."

Mensen verwachten geen vrouwelijke schipper

Wat heeft Van Wijngaarden dan overgehaald om nu wel te blijven? Veerdienst Anna. Na een aantal jaar als schipper op de boot te hebben gewerkt, kon ze de dienst overnemen. "Dat wat ik zo fijn vind aan reizen, heb ik naar Nederland gehaald. Ik heb hier een heel vrij leven en de wereld komt nu naar mij toe. Geen dag is hetzelfde. Ook zijn het water en de lucht elke dag weer anders."

“In het begin was het in de haven best spannend met drukte, zeker met harde wind.” Caroline van Wijngaarden

In de coronaperiode was het even spannend of Van Wijngaarden wel door kon blijven varen. "Het was heel de tijd: zijn we nou wel of geen openbaar vervoer? Maar uiteindelijk heeft de veerdienst nog geen twee maanden stilgelegen." Nu er weer veel meer mag, ziet Van Wijngaarden het steeds drukker worden op haar veerdienst, die in juli en augustus vijf dagen in de week vaart. Ook laten buitenlandse toeristen zich weer zien.

Het is altijd gezellig op Anna, zegt Van Wijngaarden, maar als de passagiers, opstappen kijken ze meestal wel gek op als ze haar zien. "Ze verwachten geen vrouwelijke schipper. In het begin vroeg ik me ook wel af of mensen het wel fijn zouden vinden om bij een vrouw aan boord te stappen. Maar dat is natuurlijk mijn eigen onzekerheid. Uiteindelijk krijg ik alleen maar positieve reacties."

Op het water verdwijnen problemen naar de achtergrond

Onderhand heeft Van Wijngaarden veel geleerd voor haar werk als schipper. Ze weet nu precies hoe ze de boot over het drukke water bij Willemstad moet sturen. "In het begin was het in de haven best spannend met drukte, zeker met harde wind."

Ook vond Van Wijngaarden het best een uitdaging om al het regelwerk voor elkaar te krijgen. "Je bent bang dat je iets vergeet. Maar ook daar leer je van. En als alles eenmaal geregeld is, kan het grote genieten gaan beginnen."

“Ik heb nu iets gevonden wat ik heel leuk vind om te doen. Ik zei bij mijn afscheid op school: het voelt een beetje alsof ik met pensioen ga.” Caroline van Wijngaarden

Elke werkdag voelt voor Van Wijngaarden als een vakantiedag. "Zodra ik aan het varen ben, verdwijnen alle problemen naar de achtergrond. Als ik op het water zit, is het voor mij vakantie." Inmiddels is de ondernemer bezig een nieuwe dienst op te zetten in Dordrecht. "Daar willen mijn vriend en ik themarondvaarten gaan aanbieden met bijvoorbeeld muziek, workshops en verhalenvertellers."

Laat de zomer nu maar komen

In de winterperiode focussen Van Wijngaarden en haar vriend zich op andere projecten, zoals het ontwerpen en maken van producten van materialen die een tweede leven verdienen. Verder is er dan ruimte voor onderhoud aan de boten. "Maar we willen straks in de winter ook met de salonboot rondvaarten gaan maken, die is heerlijk verwarmd."

Voor nu kunnen de waterfanaten niet wachten tot de zomer losbarst. Vorige week heeft Van Wijngaarden afscheid genomen van haar baan in het onderwijs. Nu ze echt iets in Nederland heeft opgebouwd, wil ze er helemaal voor gaan. "Ik heb nu iets gevonden wat ik heel leuk vind om te doen. Ik zei bij mijn afscheid op school: het voelt een beetje alsof ik met pensioen ga."