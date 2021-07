Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Dominique Daalhuyzen in Detroit.

Wie: Dominique Daalhuyzen

Dominique Daalhuyzen Functie: Team Coördinator Maps in TTI (traffic and travel information) bij TomTom

Team Coördinator Maps in TTI (traffic and travel information) bij TomTom Waar: Detroit, Verenigde Staten

Detroit, Verenigde Staten Werkt in het buitenland sinds: 2019

Hoe ben je in de Verenigde Staten terechtgekomen?

"Omdat ik al veel ervaring had bij TomTom, ben ik gevraagd om hier een team op te zetten. Eerst verzorgde TomTom vanuit Europa de verkeersinformatie voor heel de wereld. Nu doen we dat ook vanuit Detroit voor alle gebruikers in Noord- en Zuid-Amerika. Het is autostad nummer één, er zijn hier veel auto-evenementen en klanten als Ford en General Motors komen hier vandaan. Ik heb ook een team in Californië, waar andere klanten als Microsoft, Uber en Apple zitten."

“Ik kende Amerika goed, maar om hier te wonen is wel wat anders.”

Hoe snel was de keuze gemaakt om te gaan?

"Het bijzondere is, drie dagen voor ik deze aanbieding kreeg heb ik tegen vrienden gezegd: 'Als ik morgen de kans krijg om naar Amerika te gaan, doe ik het meteen.' Voor mijn vrouw was het wat lastiger om weg te gaan, ze moest haar baan opzeggen. Maar ook zij heeft hier nu werk gevonden: ze geeft Nederlandse les aan Zuid-Afrikaanse mensen."

Dus het bevalt jullie goed daar.

"Absoluut. Het enige wat mijn vrouw mist, zijn de gezellige Hollandse binnensteden. Wat ik mis zijn de verse stroopwafels, tompoucen, de bitterballen, dat soort dingen. Mijn moeder stuurt soms wat stroopwafels op. Maar dat is nu zo duur geworden. Dus als we in december naar Nederland gaan, nemen we twee lege koffers mee."

Waar moest je het meest aan wennen?

"Ik kende Amerika goed, maar om hier te wonen is wel wat anders. Ze zijn hier bijvoorbeeld gek op formuliertjes. We hebben behoorlijk wat moeten invullen: van papieren voor de container voor onze spullen tot de formulieren van de ambassade. Maar je doet wat je gevraagd wordt en dan kom je wel door dat papierwerk heen."

Merkte je op de werkvloer nog veel verschil?

"Weinig. Er heerst op al onze kantoren een echte, misschien wel Nederlandse, TomTom-cultuur, ook hier. We houden het graag simpel. Er is vrij weinig hiërarchie, iedereen heeft inspraak, welke functie je ook bekleedt. Dat vind ik erg prettig werken."

Hoe ben je eigenlijk aan een sociaal netwerk gekomen?

"Muziek is heel belangrijk voor me, dus ik had hier eerder een band dan een huisarts. Ik ben nu bassist in een rockband. Mijn sociale netwerk heb ik vooral door de muziek opgebouwd. Maar door corona is dat contact helaas wat minder, hopelijk kunnen we snel weer gaan optreden. Daarnaast doe ik veel samen met mijn vrouw, we zijn een goed team. We gaan vaak kamperen of boeken een hotelletje."

“We hebben wel besloten dat we graag samen oud worden in Nederland.”

De omgeving is daar vast heel mooi?

"Je hoort Nederlandse toeristen vaak over New York, maar Detroit is ook een hele leuk stad met heel veel mooie architectuur. Sommige gebouwen zijn wat vervallen, maar ook die zijn heel fotogeniek. Daarnaast hebben we supermooie zomers hier, Michigan is een prachtige en vooral grote staat. Er zijn zo ontzettend veel natuurparken hier."

Dus jullie gaan voorlopig nog niet weg?

"We blijven hier inderdaad nog wel even, zolang er werk is. Qua carrière heb ik nog genoeg doorgroeimogelijkheden. Maar voorlopig heb ik nog genoeg werk in mijn huidige functie. We hebben wel besloten dat we graag samen oud worden in Nederland. Vanwege onze vrienden en familie, maar misschien ook wel vanwege de medische zorg. Die is in Nederland iets beter geregeld."