Ziek worden tijdens een vakantie is je vast weleens overkomen. Dikke kans dat je daar toen gewoon je vrije dagen voor hebt gebruikt. Veel werkenden weten echter niet dat je er ook voor kunt kiezen om ziektedagen op te nemen. Twee experts leggen uit waar je tijdens je vakantie recht op hebt.

Tip 1: Check je arbeidsovereenkomst

Zodra een aanvraag voor je vakantiedagen is goedgekeurd, mag een werkgever geen vakantiedagen afschrijven zodra je tijdens die vakantie ziek wordt. De werkgever mag enkel een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven in het geval je daar zelf mee hebt ingestemd.

"Bekijk dus eerst waar je vanuit je cao recht op hebt", adviseert CNV-voorzitter Piet Fortuin. "En ga na wat er in je individuele arbeidsovereenkomst staat. Het kan zijn dat daar afwijkende afspraken in zijn opgenomen."

Tip 2: Weeg af of ziek melden jou gaat helpen

Weet dat je ziek melden op vakantie verplichtingen met zich meebrengt. Zo moet je je verblijfadres en contactgegevens doorgeven aan je werkgever en ervoor zorgen dat je bereikbaar bent. Ga dus voor jezelf na of het het waard is om je ziek te melden.

“Een relatief korte tijd ziek zijn is de rompslomp vaak niet waard.” Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur Medische zaken bij HumanTotalCare

"Bij relatief korte ziekte zoals griep of hoofdpijn zie je dat ziek melden niet zo speelt", reageert Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur Medische zaken bij HumanTotalCare. "Ik zie het zelf meer voorkomen op het moment dat er grotere dingen gebeuren, wanneer iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis belandt tijdens een vakantie. Een relatief korte tijd ziek zijn is de rompslomp vaak niet waard."

Tip 3: Communiceer duidelijk met je werkgever

Zorg voor vertrouwen en communiceer goed met je werkgever, aldus Fortuin. "Meld je ziek en meld je ook weer beter zodra dat kan. Wees daarbij beschikbaar en bereikbaar voor je werkgever."

Hier sluit Penders zich bij aan. "Als er discussie ontstaat over wel of niet terecht ziek melden tijdens een vakantie, bestaat er van tevoren vaak al wantrouwen tussen de werknemer en werkgever. Maar niemand gaat op vakantie met het idee: laat ik mijn werkgever eens even een loer draaien. Blijf elkaar dus vooral normaal behandelen en sta open voor overleg."

Tip 4: Zorg voor een officiële doktersverklaring

Zorg ervoor dat je een doktersverklaring hebt, zegt de CNV-voorzitter. "We raden mensen altijd aan om hier ook in het buitenland voor te zorgen. Niet iedereen doet dat, maar dit helpt je bij je bewijslast. Dan kun je bij terugkomst van vakantie ook aantonen dat je bij een arts bent geweest en dat die heeft geconstateerd dat je daadwerkelijk ziek was."

“Als je thuis je been breekt doordat je tijdens het klussen van een ladder valt, valt dit ook onder je ziekteverzuim. Datzelfde geldt voor dingen die tijdens je vakantie gebeuren.” Piet Fortuin, CNV-voorzitter

De oorzaak van je ziekte is niet belangrijk. "Het maakt niet uit of je ziek bent geworden door iets wat je is overkomen op vakantie", aldus Fortuin. "Als je thuis je been breekt doordat je tijdens het klussen van een ladder valt, valt dit ook onder je ziekteverzuim. Datzelfde geldt voor dingen die tijdens je vakantie gebeuren."

Tip 5: Denk na over vakanties bij langdurige ziekte

Als iemand langdurig ziek is, kan diegene zich bezwaard voelen om vakantie op te nemen, ziet Penders. "De belangrijkste boodschap die ik mee wil geven, is dat werknemers er vooral toe aangespoord moeten worden om hun vakantiedagen op te nemen", zegt hij. "Dat is ook in de preventieve zin enorm belangrijk. Op het moment dat iemand goed voor zichzelf zorgt en herstelmomenten inplant, zal diegene ook veel minder snel ziek worden."

Wanneer iemand toch langdurig ziek wordt en bijvoorbeeld met een burn-out thuis komt te zitten, moet bekeken worden wat bijdraagt aan het herstel. "Een werknemer moet zich kunnen ontspannen en herstellen", zegt Penders. "In veel gevallen kan een vakantie daarbij juist helpen."

Dit moet dan wel in goed overleg gebeuren met de bedrijfsarts en de werkgever, aldus Fortuin. "Wanneer je een burn-out hebt en er een paar weken tussenuit wilt, moeten zij hier wel van tevoren van op de hoogte zijn. Dat kun je niet zomaar even doen."