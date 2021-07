In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter? Dit keer: Frank van Rij, teamleider strandreiniging op het strand van Hoek van Holland.

Wie: Frank van Rij

Frank van Rij Functie: Teamleider strandreinigingsteam in Hoek van Holland (onderdeel van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam)

Teamleider strandreinigingsteam in Hoek van Holland (onderdeel van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam) Leukste aan het werk: het strand helemaal schoon krijgen na een drukke zomerdag

Als alle badgasten het strand hebben verlaten, komen Frank van Rij en zijn team rond 4.00 uur in actie. Ze zorgen ervoor dat het strand van Hoek van Holland weer spic en span is voor de volgende stranddag. Dat doen ze onder meer machinaal, met een beachcleaner achter een tractor. "Na een drukke stranddag moeten we de bak van de beachcleaner soms wel vijftien keer legen."

Maar er komt ook handwerk bij kijken; dagelijks moeten ook zo'n 250 vuilnisbakken worden geleegd. Dat wordt meestal gedaan door oproepkrachten die ook bij de reddingsbrigade werken, legt Van Rij uit. "Ze lopen dan hard van de ene naar de andere bak en zien dat als hun training."

“Er wordt pas koffie gedronken als er geen een stukje afval meer ligt.”

In totaal wordt er op een ochtend na een drukke zomerse dag zo'n 15 ton afval weggevoerd van het strand. Om 9.00 uur is het weer helemaal schoon. "Vooral ouderen komen rond dat uur al het strand op. Overdag kun je niet schoonmaken, dan ligt het helemaal vol met mensen."

Bij topdrukte is het alle hens aan dek

Als het strand heel vies is achtergelaten, vraagt Van Rij zich weleens af of ze de klus wel op tijd afkrijgen. "De vuilnisbakken worden soms zo vol gestopt en er ligt dan veel zwerfafval. Maar tijdens een topstranddag is het alle hens aan dek, dan is er extra politie op de been, toezicht, EHBO en verkeersregelaars. Ook gaan wij dan rond 16.00 uur de bakken die wel te bereiken zijn extra legen."

Het coronajaar was erg druk voor Van Rij. Veel Nederlanders kwamen naar Hoek van Holland omdat ze geen vakantie in het buitenland konden vieren. "In de twaalf jaar dat ik dit werk doe, had ik nog nooit meegemaakt dat het zo vroeg in het jaar al zo druk was. Maar als het druk wordt, houden we daar altijd rekening mee. We weten dan dat als iedereen weg is, het hier een bende is."

Het team van Van Rij is enorm gedreven, het strand móét schoon. "Er wordt pas koffie gedronken als er geen een stukje afval meer ligt." Wat maakt andermans troep opruimen eigenlijk zo leuk? "Als we het strand er weer als een strak biljartlaken bij zien liggen, zijn we ontzettend trots op ons werk."

Paden vrijhouden in de winter

Het strandreinigingsteam werkt het hele jaar door, legt Van Rij uit, dus ook 's winters. "We hebben twee hoofdtaken: afval opruimen op het strand, maar ook de paden vrijhouden van zand voor de hulpdiensten." Dat betekent vooral in de winterperiode na een storm het overgewaaide zand verwijderen. "Als iemand op het strand een hartaanval krijgt, moet de ambulance daar wel bij kunnen komen. En 's winters doen we ook onderhoud aan de machines."

“De zomertijd is een heerlijke tijd, Hoek van Holland komt dan helemaal tot leven.”

In de zomermaanden moet er zo veel gebeuren, dat de medewerkers van Van Rij dan geen verlof kunnen opnemen, maar dat vinden ze volgens de teamleider niet erg. "De zomertijd is een heerlijke tijd, Hoek van Holland komt dan helemaal tot leven. En de machines staan klaar om ertegenaan te gaan. We doen het werk elke dag weer met veel plezier."

Volgend jaar gaat Van Rij zelf met pensioen. "Je moet er een keer mee stoppen, maar ik zal er wel met weemoed op terugkijken. Aan de andere kant: dan kan ik ook eens een keer lekker op het strand gaan liggen in de zomer."