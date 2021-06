Bedrijven als Bumble en LinkedIn geven al hun werknemers een tijdje betaald verlof om een burn-out te voorkomen. Een nobel initiatief, maar hoe kan het eigenlijk gebeuren dat werknemers van een bedrijf bij bosjes oververmoeid omvallen? En hoe is dit te voorkomen?

Eerder dit jaar deed TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-outklachten. Daaruit blijkt dat het aantal burn-outklachten onophoudelijk stijgt sinds het einde van de economische recessie in 2013 en 2014.

In een reactie op het onderzoek zei toenmalig SZW-staatssecretaris Bas van 't Wout, die ironisch genoeg nu zelf thuiszit met een burn-out, dat langdurige werkstress tot burn-outklachten en langdurig verzuim kan leiden. Het werk zelf, iemands persoonlijkheid en maatschappelijke veranderingen als digitalisering dragen allemaal op hun eigen manier bij aan de mogelijke ontwikkeling van een burn-out.

Jonge werknemers willen alles meemaken

Wat gaat er dan mis bij bedrijven waarbij de ene na de andere werknemer lijkt om te vallen? "Het zijn relatief vaak de wat jongere organisaties die snel groeien", zegt Mascha Mooy, burn-outspecialist en oprichter van Bye Bye Burnout. "Er is veel werkstress en ontzettend veel te doen. Wanneer er ook nog eens veel jonge werknemers zijn, ontstaat er een gevoel van FOMO, fear of missing out. Ze willen alles meemaken, hebben energie, zijn gedreven en willen lekker knallen. Er zijn veel verwachtingen en dat kunnen ze soms niet helemaal aan."

“Werkgevers vinden de omgevallen werknemers vaak zwakker, maar dit oordeel is het gevolg van pure onbegrip en onkunde.” Mascha Mooy, burnoutspecialist

Er valt door zowel leidinggevenden als medewerkers nog veel te leren over burn-outs. "Sommige werkgevers geloven simpelweg niet in een burn-out en werknemers weten zelf vaak ook niet precies wat het inhoudt", vertelt Mooy. "Werkgevers vinden de omgevallen werknemers vaak zwakker, maar dit oordeel is het gevolg van pure onbegrip en onkunde. Een burn-out is misschien niet 100 procent de fout van een werkgever, maar het is wel belangrijk dat die ook zijn verantwoordelijkheid pakt."

Welk stadium van burn-out?

Om burn-outs op de werkvloer te voorkomen, moeten zowel werkgevers als werknemers ten eerste begrijpen wat zoiets inhoudt. "Lees je in en leer de signalen herkennen zodat je op tijd aan de bel kunt trekken", aldus Mooy. "Leer daarnaast hoe de specifieke klachten eruitzien en hoe je met iemand om moet gaan die deze klachten heeft. Zo weet je in welk stadium van een burn-out een werknemer zich bevindt en heb je handvatten om diegene er weer bovenop te helpen."

Leidinggevenden kunnen een positieve rol spelen in het voorkomen van verzuim bij werknemers. Respondenten van het TNO-onderzoek geven namelijk aan dat ze de meeste baat gehad zouden hebben bij een leidinggevende die actief klachten signaleert, luistert en handelt. Hierbij is het ook belangrijk dat die leidinggevende door de organisatie ondersteund wordt én ervoor zorgt dat er geen taboe heerst op het bespreken van psychische klachten. Een werknemer zelf kan de verantwoordelijkheid nemen door op tijd aan de bel te trekken bij de leidinggevende en voldoende rust in te plannen.

Verzuim kost 3,1 miljard euro per jaar

Inzetten op preventie helpt niet alleen medewerkers, het bespaart de werkgever daarnaast ontzettend veel geld. Uit cijfers van het TNO-onderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer 1,3 miljoen werkenden met burn-outklachten zijn. Het daardoor ontstane verzuim kost werkgevers in totaal zo'n 3,1 miljard euro per jaar.



Houd het dus niet alleen bij praatjes en onderneem actie, adviseert Mooy. "Volg trainingen, ga met je mensen in gesprek. Medewerkers met een burn-out schamen zich vaak voor hun klachten, dus creëer een bedrijfscultuur waar mensen dingen kunnen bespreken."