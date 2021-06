Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Petra Flach (40), bodycastingkunstenaar.

Wie: Petra Flach

Petra Flach Wat: Bodycastingkunstenaar

Bodycastingkunstenaar Wat maak je: Met brons afgegoten beelden van bustes, billen, handen, en wat mensen dan ook maar willen vereeuwigen.

In een voormalig kaaspakhuis in Bodegraven zijn de muren behangen met een tiental koperen vrouwenbustes, gespierde mannentorso's, en zwangere buiken. Allen gemodelleerd naar mensen, waar de eigenaresse van het bodycastingatelier, Petra Flach, eigenhandig een afgietsel van heeft gemaakt. "Ik vergelijk mezelf ook wel met de fotograaf van vroeger", zegt ze. "Toen een foto laten maken een bijzondere aangelegenheid was, waar je de tijd en aandacht voor nam."

Klanten uit alle lagen van de samenleving

De klanten die door Flach vereeuwigd worden, komen volgens haar uit alle lagen van de samenleving. Zo treft ze bijvoorbeeld vermogende types, die een afgietsel van hun eigen blote lichaam - al dan niet op lichterotische wijze afgebeeld - laten maken om het als beeld te plaatsen in hun privésauna, of aan het zwembad. Of mannen die lang aan hun gespierde lichaam hebben gewerkt, en er nu een mooi beeld van willen.

“Dan sta je daar opeens in een uitvaartcentrum met al je spulletjes en denk je bij jezelf: hoe kom ik hier nou weer terecht?” Petra Flach

Maar ook vrouwen met borstkanker ziet ze vaak. Zij willen hun buste laten vereeuwigen, voordat er een borst geamputeerd wordt. Flach: "Misschien klinkt het confronterend. Dat je dan altijd herinnerd wordt aan wat je bent verloren. Maar veel van deze vrouwen vinden er ook troost in, om nog terug te kunnen kijken naar wat er was."

Haar kunstwerken zijn vaker een aandenken. Zo giet Flach bijvoorbeeld ook handjes van vroeggeboren, overleden baby's af. Eens werd ze ook gevraagd om een afgietsel van een verongelukte volwassen man te maken. "Hij had samen met zijn vrouw een auto-ongeluk gehad", vertelt Flach. "Zij lag in coma. Vrienden hebben mij toen gevraagd om een afgietsel van zijn handen te maken, zodat zij iets tastbaars zou hebben. Ja, dan sta je daar opeens in een uitvaartcentrum met al je spulletjes en denk je bij jezelf: hoe kom ik hier nou weer terecht?"

Poseren in een 'martelwerktuig'

De meeste klanten komen echter in levenden lijve langs. Boven in het pakhuis bevindt zich een kleine studioruimte, met een houten frame van zo'n 2 meter hoog. "Hierin nemen de modellen plaats", legt Flach uit. "Dan kunnen ze bijvoorbeeld met de armen in het frame hangen, als ze een pose willen waarin de armen omhoog wijzen. Ik noem het ook wel grappend mijn martelwerktuig. Gewoon, omdat het er zo uit ziet."

“Vaak zijn mensen erg zelfbewust als ze naakt zijn.” Petra Flach

Voor sommige mensen is het echter ook een kleine marteling om model te staan. Flach: "Ja, natuurlijk krijg ik ook mensen langs die ontzettend veel zelfvertrouwen hebben. Maar vaak zijn mensen erg zelfbewust als ze naakt zijn. Vrouwen verontschuldigen zich voor hun vetrolletjes, of een beetje cellulitis. Mannen gaan anders met die onzekerheid om." Ze wijst naar de vloer naast het houten frame: "Die liggen hier vaak nog push-ups te doen, vlak voor de casting."

Het komt ook voor dat een model vraagt of ze niet wat kilo's, rimpels of vetjes weg kan werken in het beeld. "Daar ga ik niet in mee", zegt Flach. "Ik probeer mijn modellen juist te laten inzien hoe mooi ze al zijn, en dat al die kleine 'imperfecties' erbij horen. Wanneer iemand dan ook de minuscule kuiltjes gaat onderzoeken op een voltooid beeld, vraag ik ze altijd om eens een paar stappen terug te nemen." Dan hoort ze vaak dat de klant het eigenlijk wel heel erg mooi vindt, en zo ook een stukje aan zelfvertrouwen wint.