Je wilt hogerop. Meer verantwoordelijkheden, betere arbeidsvoorwaarden. Die nieuwe vacature is je op het lijf geschreven. Maar wat als jouw collega ook op die functie aast? Zo kun je je ambitie volgen en toch je goede relatie met je collega's behouden.

De dynamiek tussen collega's kan onder druk komen te staan als er sprake is van onderlinge concurrentie. Bijvoorbeeld als er een vacature vrijkomt waar meerdere mensen uit hetzelfde team op reageren, vertelt Carsten de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden.

"Uit alle onderzoeken van de laatste jaren blijkt: competition kills", zegt De Dreu. "Als er slechts een beperkt aantal vacatures 'te winnen is', neemt vaak de samenwerking binnen het team af. De sfeer verslechtert en de bereidheid om iemand te helpen neemt af, want het is ieder voor zich. Bovendien stort de individuele motivatie ook in. Zeker als de concurrent al een onoverbrugbare voorsprong heeft, wordt vaak het bijltje er vroegtijdig bij neergegooid."

“Ik wenste hem succes, maar op zo’n moment hoop je toch dat jouw gesprek een stuk beter verloopt.” Wilco Schipper

Wilco Schipper (29) maakte twee keer zo'n sollicitatieprocedure mee. De eerste keer zat hij samen met een collega te wachten voor het sollicitatiegesprek. Ze raakten aan de praat en kwamen erachter dat ze beiden voor dezelfde functie solliciteerden. "Dat voelde behoorlijk ongemakkelijk. Ik wenste hem succes, maar op zo'n moment hoop je toch dat jouw gesprek een stuk beter verloopt."

Gelukkig viel het gesprek voor zowel Schipper als zijn collega uiteindelijk goed uit: na het gesprek hoorden ze dat er twee functies te verdelen waren. "Dat waren ze even vergeten te vertellen."

Werkgever kan concurrentiestrijd voorkomen

De werkgever heeft de meeste invloed bij het voorkomen van een concurrentiestrijd, zegt De Dreu. Die kan bij een nieuwe vacature van tevoren iemand selecteren die het best bij de functie past. Vervolgens legt de werkgever goed uit waarom de keuze op die persoon is gevallen. "Dat voorkomt een concurrentiestrijd en over het algemeen blijven de onderlinge samenwerking en individuele motivatie dan in stand."

Voor Schipper verliep het proces een tweede keer totaal anders. "Ik solliciteerde samen met nog twee collega's op dezelfde nieuwe functie bij marketing. Bewust heb ik toen ook naar vacatures gekeken buiten het bedrijf. Met mijn collega's ging ik goed om, ik kende hun kwaliteiten en gunde ze daardoor de functie."

Daarnaast spraken ze elkaar geregeld. "Zo wisten we dat we alle drie voor dezelfde functie gingen. Van onderlinge strijd heb ik niets gemerkt. Ik wil graag winnen, maar nog belangrijker voor me is dat ik achteraf het gevoel heb dat ik alles heb gegeven. Dat is ook toen gelukt."



Bang voor een concurrentiestrijd met je collega? Dit zijn de tips van hoogleraar De Dreu:

Tip 1: Spreid je kansen

"Kijk naar alternatieven. Oriënteer je op de markt en bepaal je eigen marktwaarde. Onderzoek of je bereid bent om weg te gaan bij je huidige werkgever. Wanneer je in gesprek bent met andere partijen, geeft dat ruimte om te kiezen en zorgt het voor vertrouwen aan de onderhandelingstafel."

Tip 2: Focus op je eigen kracht

"Door te veel met de concurrentie bezig te zijn, verlies je al snel uit het oog waar het eigenlijk om draait. Kijk alleen naar de zwakkere punten van andere kandidaten, in plaats van naar wat anderen beter kunnen. Op die manier kun jij de juiste sterke punten van jezelf benadrukken tijdens een gesprek. Richt je verder op jezelf, op waar jij goed in bent en waar jij plezier in hebt."

Tip 3: Wees duidelijk over je ambities

"Praat met je leidinggevende én met je collega's over je ambities. Doe dat ook wanneer er geen concrete vacatures zijn. Het kan erg leerzaam en inspirerend zijn om te horen wat jouw collega's voor plannen hebben. En als er dan een vacature is, dan ontstaat er geen ongemakkelijke situatie."

“Als uiteindelijk de ‘winnaar’ bekend is gemaakt, is het ook in jouw belang om het contact goed te houden.” Carsten de Dreu, hoogleraar

Tip 4: Steun je concurrent

"Je collega openlijk steunen terwijl er een hoop op het spel staat, lijkt tegenstrijdig advies. Je hoeft echt niet de andere kandidaten de hemel in te prijzen tijdens je sollicitatiegesprek. Toch kunnen een paar complimentjes soms geen kwaad als je een leidinggevende functie ambieert. Je laat daarmee zien dat je oog hebt voor andermans kwaliteiten en dat je openstaat om je team verder te ontwikkelen. In de meeste gevallen is het al een hele uitdaging om elkaar van harte succes te wensen, maar je creëert er wel een positieve sfeer mee en vermindert eventuele spanningen."

Tip 5: Houd contact als de keuze is gemaakt

"Goede relaties bepalen voor een groot deel je werkplezier. Als uiteindelijk de 'winnaar' bekend is gemaakt, is het ook in jouw belang om het contact goed te houden. Hoogstwaarschijnlijk zul je in de toekomst met elkaar moeten samenwerken. Feliciteer die persoon oprecht: jouw tijd komt nog wel. En als jij de functie hebt gekregen, wrijf het er niet in bij jouw collega's."