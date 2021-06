In de zoektocht naar werk is het salaris vaak een doorslaggevende factor. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor bepaalde functies precies? Op Nationale Kappersdag nemen we het salaris van kappers onder de loep.

Dat we niet zonder kappers kunnen, werd tijdens de lockdowns pijnlijk duidelijk. Met de handen in het haar zaten we de dagen af te tellen tot onze ongetemde coronakapsels eindelijk weer in het gareel gebracht konden worden. Naar de heropening van de kapsalons keken we bijna nog reikhalzender uit dan naar die van de horeca. Maar zien de kappers die liefde ook terug op hun salarisstrookje?

Wat verdien je als starter?

Dat hangt ervan af op welke leeftijd je begint. De salaristabel in de cao begint al bij veertien jaar, maar in de praktijk beginnen de meesten rond hun vijftiende of zestiende, zegt Willem Kruithof, cao-onderhandelaar kappers van CNV Vakmensen. Vaak gebeurt dit in een werkendlerentraject. Ben je zestien jaar en kom je binnen als leerling, dan verdien je 580 euro bruto per maand, als je 38 uur per week werkt (en voor de meesten geldt dat laatste niet).

“Denk maar niet dat Leco van Zadelhoff voor het minimale bedrag knipt.” Willem Kruithof, cao-onderhandelaar CNV Vakmensen

Hoe klim je op?

Simpelweg door ouder te worden en meer ervaring op te doen. Op je zeventiende verdien je bijvoorbeeld al 664 euro bruto per maand, en als je dan al een jaar werkervaring hebt, is dat 730 euro in de maand. Stroom je in als twintigjarige, dan is je startsalaris 1.176 euro per maand, na twee jaar werken is dat 1.344 euro.

Elke kapper begint als 'junior stylist', legt Kruithof uit. Wie na drie jaar leerling-af is, mag zichzelf haarstylist noemen. Een haarstylist van 21 jaar verdient minimaal 1.680 euro per maand. Bij zeven jaar of meer ervaring is dat 2.056 euro. Na haarstylist kun je nog opklimmen naar de rang van 'haarstylist allround/haarwerker'. Dan verricht je meer vaktechnische handelingen dan alleen knippen. Denk bijvoorbeeld aan bruidskapsels.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Het summum in het kappersvak is de titel 'topstylist/haarwerkspecialist'. Dan kun je alles - op haargebied dan. Het maximale cao-salaris is daar 2.176 euro per maand (bruto). Let wel: dit gaat om het salaris in de cao, en geldt als een minimum. Salons kunnen dus meer betalen, maar mogen in ieder geval niet mínder betalen. "Denk maar niet dat Leco van Zadelhoff voor dit bedrag knipt", aldus Willem Kruithof.

Bij kapsalons als Rob Peetoom betalen klanten verschillende tarieven, afhankelijk van hoe ervaren degene is door wie ze geknipt/gekleurd willen worden. Kruithof: "Als ik voor de klas sta, vraag ik weleens: wie denk je dat het het drukst heeft? Dat zijn altijd de Rob Peetooms van deze wereld. Bij hen moet je maanden van tevoren een afspraak maken, terwijl je bij een leerling bij wijze van spreken direct terechtkunt. Daarom zeg ik: wees slim, maak je prijs hoog, maar prijs jezelf niet uit de markt."

Zijn er nog extra's?

Afgezien van het standaard vakantiegeld niet veel. Wel aardig is dat je een klein beetje opslag krijgt na bijscholing. Als je een deelcertificaat haalt, levert dat je 9,35 euro bruto per maand op, na het behalen van een branchediploma krijg je 25 euro bruto per maand extra.

“Door te lage tarieven te rekenen, graaf je uiteindelijk ook je eigen graf.” Willem Kruithof, cao-onderhandelaar CNV Vakmensen

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Veel kappers werken deeltijd, en de meesten blijven niet zo lang in een salon werken, zegt Kruithof. "We zijn aan het kijken hoe we van het kappersvak een volwaardige baan kunnen maken en hoe we mensen in het vak kunnen houden. Nu is het vaak zo dat mensen op een bepaalde leeftijd uitstromen of voor zichzelf gaan beginnen in het grijze of zwarte circuit. Daar gaan ze werken onder het tarief van de 'normale' kapper, wat weer slecht is voor de tarieven in de branche. Door te lage tarieven te rekenen, graaf je uiteindelijk ook je eigen graf."