Werknemers van 45-plus zijn sneller geneigd om bij dezelfde baas te blijven dan jongere leeftijdsgroepen, laten cijfers zien. Ook wordt het na je vijftigste onwaarschijnlijker dat je nog stappen zet in je carrière. Zou er een einddatum aan je loopbaan zitten? Deze twee ambitieuze veertigers zijn het daar niet mee eens.

Het CBS berekende in 2019 dat het aantal werkende 45-plussers dat van baan wisselt de afgelopen jaren toeneemt, maar laag blijft ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Bij 25- tot 45-jarigen komt een baanwissel twee keer zo vaak voor. Uit recent Noors onderzoek blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat je zodra je de vijftig bent gepasseerd, je nog stappen zet in je carrière.

Bestaat er zoiets als een carrièrepiek? Een onderzoek van de Harvard Business School laat iets anders zien. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop iemand een bedrijf start 42 jaar is. En het American Institute for Economic Research ontdekte na een onderzoek onder carrièreswitchers dat ruim 80 procent nog een succesvolle overstap heeft gemaakt na hun 45e.

Carrièreswitch als de kinderen oud genoeg zijn

Daar is Annelies Bootsman (46) het levende bewijs van. Bootsman werkte vijftien jaar lang bij dezelfde groothandel in bouwmaterialen en besloot het roer om te gooien. "Het werk werd op een gegeven moment routine, ik had het idee onder het stof te zitten. Dus op vakantie in Frankrijk besloot ik dat ik weer eens wat anders moest gaan doen." Werken als consultant leek Bootsman wel wat en inmiddels werkt ze al twee jaar bij softwarebedrijf USoft. Niet in de consultancy, maar als projectleider en scrummaster en sinds kort mag zichzelf zelfs Customer Succes Manager noemen.

“Het is zonde als je op je pensioen gaat zitten wachten.” Annelies Bootsman (45)

Bootsman had bewust met een carrièreswitch gewacht tot haar zoon oud genoeg was. "Hij was zestien jaar toen ik de beslissing nam. Als kinderen die leeftijd hebben, hoef je ook niet zo veel meer voor ze thuis te zijn. Ik had ineens alle ruimte om me te ontwikkelen." Want blijven ontwikkelen wilde Bootsman heel graag. "Het is zonde als je op je pensioen gaat zitten wachten. Ik snap dat je dat doet als je 62 bent, maar met 45 jaar ben je pas op de helft van je carrière, je moet nog net zoveel jaar als dat je al achter de rug hebt."

Annelies Bootsman (46) werkte vijftien jaar lang bij dezelfde groothandel in bouwmaterialen en besloot het roer om te gooien. Annelies Bootsman (46) werkte vijftien jaar lang bij dezelfde groothandel in bouwmaterialen en besloot het roer om te gooien. Foto: eigen archief

Ook oudere collega's binnen het bedrijf van Bootsman ontwikkelen zich nog steeds. "Ik vind dat je mee moet gaan met de tijd. Het gaat erom of je daar voor open staat, dat heeft niets met leeftijd te maken. De kennis is beschikbaar dus dan is het toch zonde als je achter de geraniums gaat zitten?"

Een piek, maar niet de laatste

Roel Knoppers (49), directeur van softwarebedrijf myBrand, gelooft eveneens niet in een carrièrepiek. Door verschillende kansen wist hij steeds verder te komen binnen de organisatie en in de directeursstoel te belanden. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid van 150 naar 400 medewerkers. Knoppers zit op dit moment naar eigen zeggen op een piek, maar verwacht niet dat dit zijn laatste is. "Ik zou me nog verder kunnen ontwikkelen. De vraag is alleen: ben je daartoe in staat en lukt het je om vitaal te blijven?"

“Je bent niet van anderen afhankelijk, een nieuwe rol kun je ook voor jezelf creëren.” Roel Knoppers

Zolang een bedrijf groeit en jij fit blijft, kun je kansen pakken, zegt Knoppers. "Je bent niet van anderen afhankelijk, een nieuwe rol kun je ook voor jezelf creëren. Je moet dingen aanpakken en oppakken."

Voorkomen dat je vastgeroest raakt

Voorkom in ieder geval dat je vastgeroest raakt, adviseert Knoppers. Hij ziet twee soorten oudere werknemers: Degenen die blijven hangen in het bekende en de groep die vooruit blijft kijken. "Sommigen denken: het komt vast goed als ik blijf doen wat ik doe. Maar ik zie ook mensen van bijvoorbeeld zestig jaar die met de nieuwste technologieën bezig zijn. Als je zo in de wedstrijd zit, maakt leeftijd niet uit."

Daar sluit Bootsman zich bij aan. "Stel je bent je niet blijven ontwikkelen in de IT en je verliest je baan. Wat dan? Dan heb je niet de juiste kennis in huis. Ik volg trainingen, zorg ervoor dat ik mijn vakkennis bijspijker. Soms komt het voor dat ik in een meeting iets niet begrijp. Dan bel ik daarna even iemand voor uitleg."