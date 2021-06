Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Boris Guntenaar (34), dronepiloot.

Wie: Boris Guntenaar

Boris Guntenaar Wat: Dronepiloot en instructeur

Dronepiloot en instructeur Klanten: onder meer de filmindustrie, bouwsector (infra en vastgoed), landmeetkunde en energiesector (windmolens en zonnepanelen)

Dronepiloot Boris Guntenaar is de zoon van een Servische moeder en een Nederlandse vader, en groeide tot zijn tienerjaren op in Belgrado. Hoewel zijn vader kunstzinnig was - een fotograaf, die voor documentaireprojecten heel de wereld afreisde - kreeg Guntenaar het Joegoslavische credo mee: je moet iets doen waar je veel geld mee kunt verdienen, iets met aanzien en zekerheid. Zo werd Guntenaar, die "wel goed was met cijfers", accountant. Tot zijn vader ziek werd en Guntenaar daardoor besefte wat er echt belangrijk in het leven is.

“Toen mijn vader overleed, ontving ik een kleine erfenis. Toen dacht ik: ik ga ervoor.”

Guntenaar had al vaker van vrienden gehoord dat hij talent had voor het creatieve, maar dacht er nooit serieus over na om de creatieve kant op te gaan. "Toen mijn vader achteruitging, ging ik steeds meer met hem praten over het leven", herinnert Guntenaar zich. "Hij bleef maar herhalen: 'Je moet meer van de dingen doen die je gelukkig maken. Het leven is kort.' Toen mijn vader overleed, ontving ik een kleine erfenis. Toen dacht ik: ik ga ervoor. Ik heb mijn eerste drone gekocht en een cursus gevolgd."

Bij het dronevliegen komen zijn liefde voor fotografie, gadgets en de adrenaline samen. Inmiddels vliegt Guntenaar al vier jaar professioneel met drones en geeft hij ook zelf les in dronevliegen op de oude legervliegbasis in Valkenburg.

Windmolens of zonneparken controleren

Als piloot heeft hij klanten in zowel de creatieve industrie - zoals reclame- en filmmakers - als in de bouw- en energiesector, waar drones bijvoorbeeld worden ingezet om gebouwen in te meten of de werking van windmolens of zonneparken te controleren. Maar zijn favoriete plek om te vliegen blijft Servië. Guntenaar: "Daar kan je prachtige beelden schieten, boven de mooiste uitgestrekte natuurgebieden."

“In zo'n dichtbevolkt land als Nederland ben je een gevaar in de lucht als je je niet aan de regels houdt.”

Een deel van zijn studenten zijn ook recreatief dronevliegers. Maar recreatief dronevliegen heeft in Nederland - en vooral nabij zijn woonplaats Amsterdam - veel voeten in de aarde volgens Guntenaar. "Eigenlijk kan je boven Amsterdam als recreatief dronepiloot niet vliegen. Omdat het zo dicht bij een luchthaven is, zijn er veel restricties en heb je altijd een speciale vergunning nodig. Als leek krijg je die niet zomaar. Je moet echt een bijzonder project hebben om boven hartje Amsterdam te kunnen vliegen."

Dronecowboys lappen regels aan hun laars

Natuurlijk zijn er mensen die deze regels aan hun laars lappen. Dronecowboys worden deze piloten gekscherend genoemd in de dronewereld. "Maar gelukkig is er ook steeds meer toezicht en worden deze drones ook sneller uit de lucht gehaald", zegt Guntenaar.

"Boven een natuurgebied zal je misschien weinig risico lopen om tot last te zijn, maar in zo'n dichtbevolkt land als Nederland ben je een gevaar in de lucht als je je niet aan de regels houdt. Je kan vliegverkeer verstoren of op mensen invliegen als je niet goed oplet."

Sinds hij werkt als dronepiloot, ziet Guntenaar veel meer van de wereld. "Ik zat als accountant altijd binnen op kantoor, en had alleen contact met mensen uit dezelfde financiële sector", zegt hij. "Nu kom ik elke week wel ergens anders en heb ik ook veel meer te maken met kunstzinnige mensen. En zelfs mijn moeder merkte laatst op dat ik eindelijk een lekker kleurtje heb gekregen van al dat buiten zijn!"