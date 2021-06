Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Judith Raijmakers in Zürich.

Wie: Judith Raijmakers

Judith Raijmakers Functie: advocaat en partner bij Loyens & Loeff

advocaat en partner bij Loyens & Loeff Waar: Zürich, Zwitserland

Zürich, Zwitserland Werkt in het buitenland sinds: 2007 en in Zürich sinds 2018

Hoe ben je in Zürich terechtgekomen?



"Het advocatenkantoor Loyens & Loeff heeft kantoren in verschillende landen. Sinds 2015 hebben we in Zwitserland een kantoor dat zich op het Zwitserse recht richt. We groeien heel erg snel. Ik ben naar Zürich gekomen om te helpen met deze groei en met name om de bank- en effectenrechtpraktijk verder uit te breiden. Ze hebben mij hiervoor gevraagd omdat ik dit hiervoor ook in ons kantoor in Luxemburg heb mogen doen."

Was het een lastige keuze?

"Nee, ik vind het fantastisch. Ik werk hier in een kantoor in een geweldig land met een vrij Nederlandse manier van werken. We betrekken iedereen zo veel mogelijk bij de beslissingen en werkzaamheden. Het is namelijk heel Nederlands om ergens samen voor te gaan en samen ergens aan te werken. Daar moesten sommige Zwitserse collega's eerst wel aan wennen."

Waar moest jij het meest aan wennen?

"Als je in Nederland een presentatie geeft, ben je gewend dat je na afloop vragen krijgt. Hier blijft iedereen afwachten en moet je echt om een reactie vragen. De meningen zijn er zeker wel, ze worden alleen vaak niet in de groep gegeven. Directheid wordt hier als onbeleefd ervaren en al snel als kritiek gezien. De Zwitsers willen niet lastig zijn en blijven liever op de achtergrond."

Dat klinkt best ingewikkeld.

"Op het eerste gezicht lijkt het alsof ze ongeïnteresseerd en afstandelijk zijn. Hier wordt ook wel de grap gemaakt: de Zwitsers zijn nooit zo dicht bij elkaar geweest met die 2 meter afstand door corona. Maar nu ik hier langer ben, weet ik wel beter. De Zwitsers die ik ken zijn ongelooflijk warme en vriendelijke mensen."

Hoe heb je je sociale netwerk opgebouwd?

"Buiten kantoor duurde dat iets langer, dat komt echt doordat ik de kat uit de boom keek. Met de internationale gemeenschap - onze kinderen zitten op een internationale school - is contact maken een stuk makkelijker. Maar omdat de kinderen nu ook Duits spreken, hebben we via hen ook Zwitserse vrienden gemaakt."

“Het is hier zo mooi met de bergen en meren. Dat heeft ook een enorme invloed op hoe je denkt en hoe je je voelt.”

Wat vind je het leukst aan het land?

"Het is hier zo mooi met de bergen en meren. Dat heeft ook een enorme invloed op hoe je denkt en hoe je je voelt. Als ik een moeilijke bespreking heb, kijk ik even uit het raam en denk meteen: hoe lastig kan het eigenlijk zijn? Ik had nooit gedacht dat een land zo'n invloed kon hebben."

Gaan jullie er in de weekenden veel op uit?

"Ik merk dat de omgeving je manier van leven bepaalt. In de weekenden gaan we graag naar Badi's: zwembaden in een meer. Daar kun je heerlijk samen met vrienden en alle kinderen zwemmen en barbecueën. En in de winter sta je met een half uur op de skipiste. Je bent constant buiten en lekker actief. Bijna iedereen is hier sportief."

Jullie vermaken je dus erg goed?

"Ja, maar in het begin maakte me nog best druk om de kinderen en hoopte dat ze hier konden aarden. Dat is gelukkig heel goed gegaan. Hopelijk blijven we nog lang. Het is heel fijn om te kunnen wonen en werken in een ander land. Ik merk dat ik geen echte vooroordelen meer heb. In plaats van kritiek te uiten, heb je zoiets van: 'Goh, wat leuk dat jullie dit zo doen'."