Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag 'wat doe jij eigenlijk?' Dit keer David Nathan (22), illusionist.

Wie: David Nathan

David Nathan Wat: Illusionist

Illusionist Tips voor beginnende goochelaars: Zoek op YouTube naar tutorials, ga eens langs bij een goochelwinkel of sluit je aan bij een goochelvereniging.

Voor zijn vijfde verjaardag kreeg David Nathan een goocheldoos cadeau. Waar klasgenootjes al binnen een paar weken op de trucjes en magie uitgekeken waren, bleef het hem mateloos boeien. De doos ging mee naar verjaardagen, naar school, naar familie-uitjes. "De eerste truc die ik leerde was om een piepschuimen konijn uit een grote plastic hoed te toveren", herinnert Nathan zich.

Al snel daarna werd de Bart Smit-trukendoos hem te klein en ging hij opzoek naar meer magie. Zo belandde Nathan bij een illusionistenvereniging en werd hij op zijn twaalfde al derde op het Nederlands Kampioenschap Goochelen.

Trucs uitvoeren op nietsvermoedende voorbijgangers

Op een terrasje in Purmerend zit hij nu, 22 jaar en fulltime illusionist, klaar met een pak kaarten, elastiekjes en een paar pennen om zo meteen de hele middag goocheltrucs op straat uit te voeren bij nietsvermoedende voorbijgangers. "Ik kan wel even iets voordoen", zegt hij. Hij haalt de elastiekjes tevoorschijn en loopt naar de twee mannen aan de naastgelegen terrastafel. De elastiekjes spannen om zijn vingers, lijken in elkaar over te smelten en dan weer op magische wijze van elkaar los te komen. De mannen kijken verbaasd toe, en enigszins aangedaan door deze plotselinge show. "Knap hoor!"

"Dit is een van de kleinere trucs, die ik makkelijk op straat kan laten zien", zegt Nathan. "Maar in mijn eigen theatershow werk ik ook met grote illusies. Met kooien, doeken, verdwijningen en assistentes; je kent het wel." De theatershow van Nathan ging in 2019 in première in zijn thuisstad Purmerend en daarna zou hij door Nederland toeren. "Maar toen kwam corona", zegt hij. "Dus nu is het op de lange baan geschoven."

In de tussentijd heeft Nathan echter niet stilgezeten. Hij ontwikkelde zijn YouTube-kanaal, David Nathan Magic, en een online magicshow, die hij vooral aanbiedt bij bedrijven. Die zetten zijn show bijvoorbeeld in voor een online bedrijfsuitje. "Soms zitten er dan wel vijfhonderd mensen te kijken en mee te doen", zegt Nathan trots.

Het leukste aan het illusionistenvak vindt Nathan dat het mensen kan verbinden. Nathan: "De emotie die iets onverwachts teweegbrengt, iets dat je niet helemaal kunt bevatten, is heel sterk. Zelfs de meest verlegen toeschouwers raken na een truc vaak met elkaar in gesprek om deze gedeelde verbazing te kunnen uiten. Als ik dat zie, maakt dat mij gelukkig."

Grootmeester Hans Klok als mentor

De jonge illusionist mag grootmeester Hans Klok tot een van zijn mentoren rekenen; een samenwerking die op een memorabele manier tot stand kwam: "Toen ik tien was heb ik mijn ouders overgehaald om naar een show van Hans Klok in Duitsland te gaan", vertelt Nathan. "We sliepen in een onbeduidend hotelletje ergens aan de rand van de stad, dus we waren onwijs verbaasd toen 's morgens langzaam de hele crew van Hans Klok de ontbijtzaal kwam binnendruppelen. Op het laatst kwam ook Hans zelf."

Nathan heeft toen een lang gesprek gevoerd met zijn held, die hem uitnodigde in zijn werkplaats en hem uiteindelijk naar het Nationale Kampioenschap toe heeft gecoacht. In de toekomst hoopt Nathan net als zijn voorbeeld en mentor de hele wereld af te reizen met een eigen show. "De eerste afspraken in Los Angeles staan al voor augustus!"