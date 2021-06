Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar; in veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan Djoeke Doesburg (30), data science en BI consultant bij ilionx.

Djoeke Doesburg is sinds twee jaar data science en business intelligence (BI) consultant. Momenteel werkt ze met haar collega's drie dagen in de week vanuit huis bij een klant. "We doen daar een groot dataproject. Ik werk veel zelfstandig, maar het is ook voor een groot deel sparren met collega's en de klant." Daarnaast geeft Doesburg regelmatig trainingen over data en hoe bedrijven er gebruik van kunnen maken. "Meestal aan personeel in de zorg. Beleidsmakers, bijvoorbeeld."

Maar Doesburg begon haar carrière niet in de IT. Hiervoor werkte ze al een paar jaar als arts in een ziekenhuis. "Ik twijfelde wel al langer of ik dat werk nog dertig jaar wilde doen." Toen ze onderzoek deed kwam ze voor het eerst in aanraking met data-analyse. "Niet iedereen wordt enthousiast van rijen cijfers doorspitten, maar ik vond het heel leuk. Leuker dan mijn eigenlijke werk."

Wiskunde als favoriete vak

Ze kwam voor een moeilijke keus te staan. "Ik wilde graag verder in data, maar het is best een stap om een baan vaarwel te zeggen waar je zo lang voor gestudeerd hebt en zoveel voor over hebt gehad." Bovendien zou ze in de IT de vooropleiding en werkervaring missen die ze als arts wel had. "Ik zou bij het begin moeten beginnen. Ik besloot eerst om mezelf in mijn vrije uren programmeren te leren. Dat zou mijn kansen kunnen vergroten bij een sollicitatie, en zo kon ik meteen testen of ik dit soort werk in de praktijk echt zo interessant vond dat ik het als baan zou willen doen."

En dat bleek het geval. "Ik houd van analytisch werken. Op school was wiskunde altijd al mijn favoriete vak. Toen ik begon met programmeren viel het kwartje. Het was niet zo dat ik het werk in het ziekenhuis niet leuk vond, maar dit was het echt voor mij."

Doesburg nam ontslag in het ziekenhuis en oriënteerde zich op kansen voor zijinstromers. "Ik wist nog niet zo goed wat de mogelijkheden waren, dus ik ging koffiedrinken met mensen uit de IT. Via hen ben ik aan meerdere opties gekomen. Het traject bij ilionx paste het beste bij mij." Na een introductiedag in Nederland vertrok Djoeke voor drie weken naar India voor een stoomcursus. "Dat was een vrij intensieve training. Je bent de hele dag bezig met iets leren dat compleet nieuw voor je is. Maar we werden daarin wel goed begeleid."

Eenmaal terug in Nederland was het tijd voor Djoekes eerste echte opdracht bij een klant. "Gelukkig hoef je het dan nog niet helemaal zelf te doen. Mijn collega's namen me op sleeptouw. Toevallig was dat bij het ziekenhuis waar ik mijn studie Geneeskunde heb gedaan." Met haar eerdere ervaring in de zorg kon Doesburg meteen goed uit de voeten met opdrachten bij medische instellingen. "Het helpt in mijn nieuwe baan enorm dat ik weet hoe er in de zorg gewerkt wordt en dat ik de praktijk achter de cijfers ken."

Meer autonomie

Haar oude werk missen doet ze niet. "Ik kan nu veel analytischer werken, precies wat ik zocht. Als arts heb je wel wat meer spanning in het werk. Het gaat soms om leven en dood. Dat heb je bij dit werk niet, maar aan de andere kant heb ik wel veel meer autonomie. Ik kan mijn eigen dag indelen, en makkelijker een dag vrij nemen als dat mij uitkomt."

In de toekomst wil Doesburg zich blijven ontwikkelen in de IT. "Het bedrijf moedigt werknemers ook aan om door te groeien. Als je kan onderbouwen wat je wil en hoe dat je werk zou helpen, dan krijg je daar de ruimte voor. Er zijn steeds zoveel nieuwe ontwikkelingen in dit werk. Ik kan nog allemaal andere richtingen op en nog zoveel leren. Dat vind ik nog het allerleukste."