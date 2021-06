Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Ingrid Bakker (57), edelfigurant.

Wie: Ingrid Bakker

Ingrid Bakker Wat: Edelfigurant

Edelfigurant Meegewerkt aan onder meer: Gewoon. Bloot, Ramses, De jacht op mijn verkrachter

Halfnaakt en voor dood lag ze voor de camera's van de publieke omroep. "Misschien zien de meeste mensen dat niet zitten, om zo op tv te komen, maar ik twijfelde geen moment!", zegt Ingrid Bakker, die het lijk speelde in een misdaadfilm.

De edelfigurant speelt de meest uiteenlopende bijrolletjes in televisieprogramma's en films en wordt ook regelmatig gefotografeerd voor magazines. Zo verscheen ze laatst ook in de billenaflevering van het spraakmakende tv-programma Gewoon. Bloot. Bakker: "Het gaat mij om het plezier op de set en het is het leukst als het ook nog een maatschappelijk waardevol verhaal is."

Bakker begon haar werk als figurant - dat ze parttime doet naast een salesbaan in de autobranche - op de set van de tv-serie Ramses. "Dat was zo'n leuke dag", herinnert Bakker zich. "Ik werd helemaal gestyled in de stijl van de jaren vijftig en merkte dat ik het geweldig vond om me ook in die rol in te leven. Ja, toen heeft het figureervirus toegeslagen!"

“Castingdirecteurs zoeken echt een bepaald typetje, en dan is het gewoon jammer voor je als jij er net niet zo uitziet.”

Nu vult Bakker het liefst elk vrij moment buiten haar parttimebaan met een freelance edelfiguratieklus. Dat betekent dat ze vaak dagen van acht uur op de filmset moet doorbrengen, terwijl ze zelf maar in één of twee scènes zit. "Ja, je moet wel geduld hebben voor dit werk, want het is vaak lang wachten. En je moet ook tegen afwijzingen kunnen. Castingdirecteurs zoeken echt een bepaald typetje, en dan is het gewoon jammer voor je als jij er net niet zo uitziet."

Maar staan figuranten dan niet altijd onherkenbaar op de achtergrond? "Nee", zegt Bakker. "Vooral als edelfigurant ben je echt prominent in beeld en heb je misschien zelfs meerdere stukken tekst." De sfeer op de set is volgens Bakker altijd erg leuk. Ze vindt het fantastisch om haar televisie-ervaringen te delen met mensen die een net zo grote interesse in de showbusiness hebben.

Drie dagen als een echte ster

En op lange draaidagen maken zij en haar collega-figuranten ook geregeld wat lol samen. "Zo hebben we een keer het diner in een nabijgelegen bejaardentehuis 'gecrasht'", zegt ze lachend. "We gingen er even naar de wc en zagen de bewoners heerlijk van hun avondeten genieten. Toen ik, half grappend, vroeg wat er op het menu stond, mochten we mee-eten; ze hadden soep genoeg. Al die uitbundigheid bracht ook de bewoners van het bejaardentehuis veel plezier!"

Een van de mooiste klussen als edelfigurant die haar nog bijstaan, is de keer dat ze mocht meewerken aan de docuserie De jacht op mijn verkrachter. "Ik speelde de moeder van het slachtoffer en mocht drie dagen op de set zijn", herinnert Bakker zich. "Een van de scènes was een spectaculaire achtervolging, waarbij een auto met een camera erop voor ons reed om het allemaal te filmen. Ook filmden we in het gerechtshof van Amsterdam. Ik waande me die dagen een echte ster!"