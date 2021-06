Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Reinout van Gendt (33), mc.

Wie: Reinout van Gendt

Reinout van Gendt Wat: mc

mc Leukste aan het werk: mogen meefeesten en het publiek enthousiast maken voor grote artiesten

"Any time is party time and party time is right now!" roept Reinout van Gendt, alias mc Q-Bah, op een rap tempo en met vrolijke, enthousiasmerende stem door de telefoon. "Ja, dat roep ik vaak als ik op het podium sta. Dat is wel een van de standaardriedeltjes." Als mc staat Reinout normaliter op grote podia en festivals door het hele land om artiesten aan te kondigen en het publiek enthousiast te houden.

Mc's - afgekort van Master of Ceremony - bestaan zo ongeveer sinds de jaren zeventig. In de toen opkomende hiphopscene werd de uitvoerende artiest aangeduid als Master of Ceremony. Inmiddels wordt de term breder gebruikt en in verschillende muziekgenres. Ook in de dancescene treden mc's op. Zij zingen tijdens housenummers naast de DJ, of kondigen simpelweg iemand aan.

Van Gendt mc't vooral in de latin-, urban- en r&b-scene. "Ik groeide een deel van mijn jeugd op in Latijns-Amerika. Daar ontwikkelde ik een voorliefde voor de muziek."

Terug in Nederland kon van Gendt er zijn werk van maken. Lange tijd was hij fulltime radio-dj bij FunX. Maar in de weekenden stond hij steeds vaker als mc op het podium. "Het begon met een latinfeestje in de Melkweg", herinnert hij zich. "Ik zou daar zelf optreden. Maar er was toen een host uitgevallen en er werd mij gevraagd of ik ook kon presenteren. Ik dacht: waarom niet?" Toen van Gendt de keer daarop weer wilde optreden met zijn muziekgroep, hoefde dat niet zo nodig van de Melkweg. In plaats daarvan werd hij weer gevraagd te hosten.

Meezingen als het publiek het niet doet

Maar hoe doet hij dat, altijd maar het publiek enthousiasmeren? "Als mc zing je vaak mee met het stuk waar je normaal juist niet bij meezingt", vertelt van Gendt. "Zodat de artiest en het publiek het populaire stuk kunnen aanvullen. Maar je bent ook veel bezig met het maken van een connectie met het publiek. Als ik bijvoorbeeld iemand heel uitbundig zie dansen voor het podium, maak ik daar een opmerking over. En soms nodig ik mensen ook uit om op het podium hun danskunsten te showen."

Maar, van Gendt maakt naar eigen zeggen ook weleens een blunder. "Ja, ik ben zelf ook gewoon enthousiast aan het meefeesten, dus soms let ik niet goed op waar ik loop of sta." Lachend: "Ken je dat liedje van Soulja Boy; Crank That? Waar hij die Superman-move doet? Die deed ik een keer mee, en ik vloog zo de zijkant van het podium af!"

Egotrippers zijn niet gewenst

Zijn Latijns-Amerikaanse jeugdjaren en het feit dat hij vloeiend Spaans spreekt, hebben er volgens hem mede voor gezorgd dat hij zoveel succes heeft in de Nederlandse latinscene. De grootste latinsterren die hier de afgelopen decennia geweest zijn - Aventura, J. Balvin, Daddy Yankee - voelen zich op hun gemak met mc Q-Bah op het podium.

"Dat is soms nog wel een dingetje. Niet elke artiest is enthousiast om er iemand bij te hebben staan", zegt Van Gendt. "Je kunt als mc daarom geen egotripper zijn. Je staat wel op het podium, maar je bent er niet om de show te stelen."