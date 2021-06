De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van pakketbezorgers onder de loep.

We bestellen met z'n allen steeds meer online. Zeker in coronatijd, toen alle fysieke winkels dicht of beperkt toegankelijk waren, draaiden de postbedrijven en koeriersdiensten overuren. Pakketbezorgers rijden af en aan om al die aankopen bij ons thuis te bezorgen. Maar wat krijgen ze daarvoor eigenlijk betaald?

Wat verdien je als je net begint?

De meeste pakketbezorgers vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer, zegt Ruud Wassenaar, voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BvPD) en zelf onderaannemer bij PostNL en Budbee. Chauffeurs worden ingeschaald in schaal C, die loopt van C0 tot C6. Een beginnend chauffeur zal in C0 terechtkomen, met een salaris van 11,40 euro bruto per uur of 1.983 euro bruto per maand.

“Je bent de hele dag fysiek bezig; nieuwe pakketbezorgers vallen altijd kilo’s af.” Ruud Wassenaar, voorzitter BvPD

Hoe maak je stappen?

In principe ga je elk jaar automatisch een trede omhoog. Na een jaar verdien je 2.062 euro bruto, na twee jaar 2.144, na drie jaar 2.230, na vier jaar 2.319, na vijf jaar 2.412 en na zes jaar 2.509 euro (of 14,42 per uur). Dat laatste is het maximum. Als je overstapt naar een ander bedrijf, neem je je dienstjaren en dus je salaris mee.

Wat als je de hoogste trede hebt bereikt, kun je dan nog doorgroeien?

Nee, zegt Wassenaar, een pakketbezorger kan niet verder doorgroeien of zich specialiseren.

Kan iedereen pakketbezorger worden?

In theorie wel, zegt de voorzitter van de belangenvereniging. "Ik zou wel een goede gezondheid adviseren. Als je slecht ter been bent of veel te zwaar bent, heb je een probleem.. Ik zeg altijd tegen sollicitanten: je bespaart je een abonnement op de sportschool."

Zijn er nog extra's?

Ja, die zijn er. De cao Beroepsgoederenvervoer was oorspronkelijk bedoeld voor vrachtwagenchauffeurs en biedt voordeeltjes die voor pakketbezorgers eigenlijk niet passend zijn, zegt Wassenaar. Zo werken pakketchauffeurs vaak op zaterdag en dan krijgen ze volgens de cao een toeslag van 50 procent. "Dat is een beetje krom", vindt Wassenaar. "Als het een extra dag zou zijn zou het terecht zijn, maar voor veel chauffeurs is die zaterdag gewoon de vijfde werkdag van de week."

Daarnaast krijgen bezorgers net als vrachtwagenchauffeurs verblijfkostenvergoeding, of 'koffiegeld', zoals het in de volksmond wordt genoemd, om onderweg koffie, een broodje of een warme maaltijd te kunnen kopen. Dat is 0,61 euro per uur en 's avonds na zessen 2,78 euro per uur (mits de chauffeur voor 14.00 uur is begonnen).

“Chauffeurs moeten tot wel dertig stops per uur maken en daarmee iedere twee minuten een pakketje afleveren, anders kom je als koeriersdienst financieel niet uit.” Ruud Wassenaar, voorzitter BvPD

Verder is er vakantiegeld, dat wordt uitbetaald in mei en gebaseerd wordt op het salaris van april. In de nieuwste cao hebben pakketbezorgers bovendien een persoonlijk keuzebudget, dat ze kunnen gebruiken voor extra vrije dagen, extra loon of scholing.

Wat zou beter kunnen in de branche?

"Als belangenvereniging maken we ons zorgen over met name het steeds verder afknijpen van tarieven door de grote pakketreuzen richting de koeriersdiensten en hun onderaannemers", zegt Wassenaar. "Hierdoor worden de ritten voor de chauffeurs steeds voller, de werkdruk neemt enorm toe. Chauffeurs moeten tot wel dertig stops per uur maken en daarmee iedere twee minuten een pakketje afleveren, anders kom je als koeriersdienst financieel niet uit." Het werkt volgens Wassenaar ook 'cowboys' in de hand die de cao omzeilen door chauffeurs parttime op de loonlijst te zetten en een deel van het werk zwart te betalen.