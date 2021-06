Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan Jeroen Korver (28), cybersecurityspecialist bij Motiv.

Nog geen jaar geleden had Jeroen Korver geen ervaring in de IT. Dankzij een traineeship werkt hij nu toch als cybersecurity specialist. "Met het traineeship word je in acht maanden opgeleid om mee te draaien in het bedrijf. Twee maanden krijg je theorieles, en dan ga je de volgende zes maanden die kennis onder begeleiding in de praktijk brengen."

Van collega's leerde Korver de fijne kneepjes van het vak. "Je krijgt tijdens je traineeship een buddy toegewezen, dat is iemand die het traineeship zelf al met succes heeft afgerond. Diegene heeft in hetzelfde schuitje gezeten en begrijpt waar je hulp mee nodig kan hebben." Ook had hij een mentor. "Dat is een collega met meer ervaring waar je bij terecht kan met andere vragen over werken bij het bedrijf."

“Ik wilde meteen alles weten van de complexe 'cowboywereld' van de cybercriminaliteit.” Jeroen Korver, cybersecurityspecialist

Nu hij geslaagd is voor zijn traineeship, draait Korver als volwaardig werknemer mee in het bedrijf. "Als consultant werk ik momenteel bij een klant op locatie. Daar check ik bijvoorbeeld de huidige beveiliging van hun systemen en kijk ik naar de kwaliteit van hun IT-infrastructuur en op welke punten deze geoptimaliseerd kan worden."

Van kinds af aan bezig met techniek

Korver begon zijn carrière nog in een heel ander werkveld dan de IT. Na zijn studie rechten vond hij een baan als jurist: "Ik hield me bezig met verschillende rechtsgebieden. Maar ik deed veel hetzelfde soort werk, met elke dag veel herhaling. Op een gegeven moment dacht ik: ik weet niet of ik dit nog wel leuk vind."

Korver keek om zich heen naar een nieuwe uitdaging en vond werk bij een mediaconcern. "Daar voerde ik opdrachten uit die te maken hadden met privacywetgeving. Zo ben ik ook meer van cybersecurity gaan zien. Dat vond ik eigenlijk interessanter dan mijn eigen werk. Ik wilde meteen alles weten van de complexe 'cowboywereld' van de cybercriminaliteit. Van kinds af aan was ik altijd al bezig met techniek, ik haalde graag apparaten uit elkaar om precies te weten hoe het werkt."

“Ik ben eerst wel voor gek verklaard dat ik na een studie rechten dit ging doen, ja.” Jeroen Korver, cybersecurityspecialist

Hij besloot naar passende beroepsmogelijkheden te zoeken binnen de cybersecurity. "Ik zag het niet zitten om weer helemaal opnieuw aan een bachelorstudie te beginnen, maar cybersecurity is een groeiend werkveld en daardoor zijn er veel opleidingsmogelijkheden bij bedrijven. Bij Motiv was ik niet de enige instromer die zonder IT-ervaring binnenkwam en 'op nul' moest beginnen. Het gaat erom dat je affiniteit hebt met het vak en er meer over wil leren."

'Zag eerst niet echt een toekomst in IT'

Een loopbaan in de IT had hij vroeger niet in overweging genomen. "De interesse had ik er wel voor, maar in vergelijking met vrienden vond ik mezelf toch niet bedreven genoeg om van computers mijn werk te maken. Toen ik een vervolgopleiding moest kiezen, zag ik ook niet echt een toekomst voor me in de IT. Daar denk ik nu wel anders over."

Zijn omgeving was in eerste instantie verbaasd over zijn carrièreswitch. "Ik ben eerst wel voor gek verklaard dat ik na een studie rechten dit ging doen, ja. Nu ik eenmaal begonnen ben en mensen zien dat ik mijn draai gevonden heb in het werk, krijg ik ook wel terug dat het een keuze is die bij me past. Daar ben ik het zeker mee eens."