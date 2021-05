Hoe langer je loopbaan duurt, hoe groter de kans dat je een tijdje niet hebt gewerkt. Toch trekken die paar maanden - of langer - dat je 'niks' aan het doen was wel de aandacht op je cv. Niet fijn als je solliciteert naar een nieuwe baan. Twee experts vertellen hoe je een gat in je cv het best verkoopt aan een potentiële nieuwe werkgever.

Nieuw personeel aannemen is altijd spannend voor een werkgever, zegt sollicitatie-expert Jesse Geul van 21 Jobs. Een werkgever wil zoveel mogelijk zekerheid, en een gat in je cv helpt daar niet bij. Die onzekerheid bij je potentiële toekomstige werkgever moet je in een sollicitatiegesprek weg zien te werken.

Tip 1: Rond af in jouw voordeel

Gebruik op je cv hele jaartallen, negen van de tien sollicitanten doen dit. "Stel dat je sinds oktober 2020 geen baan hebt. Dan zit je inmiddels acht maanden thuis. Als je op je cv schrijft dat je vorige baan doorliep tot 2020, lijkt dat gat minder groot", zegt Geul. "Zelf heb ik ook in 2016 enkele maanden niet gewerkt, maar dat zie je helemaal niet terug op mijn cv."

Heb je in het verleden een paar maanden niet gewerkt, maar de afgelopen drie jaar wel, dan hoef je je volgens recruiter Naomi Koenhen van Robert Walters geen zorgen te maken. "Dan zal ik wel vragen naar die maanden, maar na een korte verklaring zal ik er niet op doorgaan."

“Als je doet alsof er niets aan de hand is, gaat de werkgever zelf invullen wat er aan de hand is.” Jesse Geul, sollicitatie-expert

Tip 2: Benoem het gat

Zit je op het moment van solliciteren in een gat, benoem dat dan. "Iedereen ziet dat gat in je cv, als je doet alsof er niets aan de hand is, gaat de werkgever zelf invullen wat er aan de hand is", zegt Geul. En dat pakt meestal niet goed uit. Schrijf daarom op wat je in die periode in ieder geval wél hebt gedaan.

Dat kan een reis zijn, maar ook een cursus, een loopbaantraject, mantelzorg, vrijwilligerswerk, of simpelweg solliciteren naar een nieuwe baan. "Dat zijn allemaal vrij gebruikelijke verklaringen en helemaal geen redenen om iemand niet aan te nemen", zegt Koenhen. Afwezigheid door ziekte is voor sommige werkgevers een heikel punt. "Wees daar kort en bondig over en laat ook weten dat het nu geen issue meer is."

Tip 3: Durf je kwetsbaar op te stellen

Dat je een tijd niet gewerkt hebt omdat je je aan het oriënteren was op de arbeidsmarkt, is volgens Geul ook een hele begrijpelijke reden. "Schrijf dan op hoe je bezig bent met het zoeken naar een baan en wat je geleerd hebt." Je kwetsbaar opstellen levert sympathie op. Maak ook duidelijk dat je kritisch bent in je zoektocht, zegt Geul. "Solliciteren is net als daten: als je wanhopig om je heen swipet op Tinder, vinden anderen dat niet aantrekkelijk. Als je kritisch kijkt naar een partner of nieuwe werkgever, kom je krachtiger over, en dat levert vaak meer op."

Tip 4: Wees niet bang om te 'sugercoaten'

Liegen op je cv is nooit verstandig, maar dingen een beetje mooier maken kan geen kwaad, zegt Geul. "Heel soms is er gewoon geen goede verklaring voor het gat in je cv. Bijvoorbeeld omdat je na je studie zes maanden hebt zitten gamen. Dan zou ik opschrijven dat je die periode gebruikt hebt om je te oriënteren of dat je veel gelezen hebt."

“Als alles verder klopt op het cv, hoor je mij daar niet over.” Naomi Koenhen, recruiter

Voor Koenhen is een gat in het cv bijna nooit een reden om iemand niet aan te nemen. "Als alles verder klopt op het cv, hoor je mij daar niet over. Je ziet het zoveel." Maar als de sollicitatie moeizaam verloopt, iemand niet echt gemotiveerd lijkt en óók nog een onverklaarbaar gat in het cv heeft, dan volgt een afwijzing. "Het is een optelsom."

Tip 5: Ga netwerken

Stel: je bent gestopt met werken na de komst van de kinderen en tien jaar later zoek je weer een baan. Wat doe je met zo'n groot gat? "De kans dat je een positieve reactie krijgt op je sollicitatiebrief zal heel klein zijn, omdat je geen recente werkervaring hebt", zegt Geul. Wat dan wel helpt: netwerken. Vraag rond, ga koffie drinken en probeer die eerste ontmoeting met een werkgever te forceren.

Recruiter Koenhen voegt daaraan toe dat het ook zinvol is om in je motivatiebrief te vermelden wat je geleerd hebt tijdens het ouderschap. "Bijvoorbeeld time-management of snel kunnen schakelen bij veranderingen."