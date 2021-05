Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Dit keer vragen we het aan Pieter Louter in Canada.

Wie: Pieter Louter

Pieter Louter Functie: CEO van Onlia Canada, een start-up van Achmea en het Canadese bedrijf Fairfax Financial

CEO van Onlia Canada, een start-up van Achmea en het Canadese bedrijf Fairfax Financial Waar: Toronto, Canada

Toronto, Canada Expat sinds: 2017

Hoe ben je in Canada terechtgekomen?

"In 2012 ben ik bij Achmea als financieel directeur bij de divisie Internationaal begonnen. Twee jaar later werd ik voorzitter van Centraal Beheer. In 2017 vroegen ze aan mij of ik een nieuw bedrijf van Achmea in Canada wilde gaan leiden. Dat sprak me wel aan, ik heb het altijd supergaaf gevonden om internationaal te werken."

Dus de keuze was snel gemaakt?

"Ik vind dat het goed is om uit je comfortzone te komen. Maar ik vond het best spannend om naar Canada te gaan, ik ging namelijk alleen. Mijn vier kinderen studeren in Nederland en zijn daar blijven wonen. Ik heb er lang over nagedacht en het met mijn kinderen besproken. Zij hebben me aangespoord om het te doen, Canada is natuurlijk ook een heel leuk land."

“Een nieuwe medewerker vond het heel gek een mailtje van mij te krijgen, hij dacht dat het spam was.”

Wat viel je het meest op toen je hier net kwam?

"De helft van de inwoners van Toronto is niet in Canada zelf geboren, er is een permanente instroom aan internationale mensen. Dat maakt de stad ontzettend multicultureel. Alle culturen gaan goed samen, daar is altijd hard aan gewerkt. Hier ben je Canadees én Nederlander. Canada staat heel erg open voor anderen, daar kunnen wij in Nederland nog wat van leren."

Waar moest je aan wennen op de werkvloer?

"In Nederland laten mensen hun mening horen, hier zijn ze wat voorzichtiger. Je kunt hier wat makkelijker ontslagen worden. In Nederland hoor je de mensen die het er niet mee eens zijn altijd wel. Ik moedig onze werknemers ook aan om zich te laten horen, dan raken ze meer betrokken. We hebben een relatief platte structuur gecreëerd, maar dat is echt iets Nederlands. Een nieuwe medewerker vond het heel gek om een mailtje van mij te krijgen, hij dacht dat het spam was."

“Elk jaar hebben we te maken met een forse sneeuwstorm en dagelijkse temperaturen van min 20.”

Welke dingen doe je het liefst in je vrije tijd?

"In Nederland bezocht ik graag steden en musea. Maar gezellige steden, zoals Alkmaar en Delft, heb je hier niet dichtbij. De meeste grote steden zijn drie of vier uur reizen. Ik heb al wel veel met mijn kinderen gereisd. De westkust is fantastisch. Of je kunt de bergen in in Alberta."

"De winters hier zijn wat minder, die beginnen in november en eindigen in april. Elk jaar hebben we te maken met een forse sneeuwstorm en dagelijkse temperaturen van min 20. De herfst is dan weer een prachtig seizoen met prachtige kleuren en twee leuke feestdagen: Halloween en Thanksgiving."

Kom je ooit nog terug naar Nederland?

"Ik vind in het buitenland wonen en een eigen bedrijf opbouwen superleuk. Ook heb ik nu een vriendin hier. Er zijn dus genoeg redenen om te blijven. Tegelijkertijd mis ik mijn familie en vrienden in Nederland. Dit avontuur heeft heel goed uitgepakt, voor de kinderen ook, we hebben elke dag contact. Maar dat ze door corona niet hierheen kunnen komen, is best lastig."