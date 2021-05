Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Lena Rentschler (37), cyclusexpert.

Wie: Lena Rentschler

Lena Rentschler Wat: Cyclusexpert

Cyclusexpert Waarom zouden we meer aandacht mogen hebben voor menstruatiecyclus? "Zodat we onze wisselende emoties kunnen begrijpen en alle verschillende hormonale fases optimaal kunnen benutten."

Dat vrouwen een maandelijkse cyclus hebben, weet bijna iedereen. Maar volgens cyclusexpert Lena Rentschler is er nog zoveel meer te ontdekken over de cyclus van de vrouw, zoals de vier fasen, die elk hun specifieke energieniveau kennen. Rentschler coacht daarom in haar praktijk Academy of Women Fundamentals vrouwen om op professioneel en persoonlijk gebied het beste uit elke fase te halen.

Rentschler werkte al jaren als coach op het gebied van sales en klantcommunicatie. Timemanagement was haar dus niet vreemd. Gaandeweg besefte ze echter dat alle bekende timemanagementtheorieën, zoals die van Stephen Covey, schrijver van The Seven Habits of Highly Effective People, afgestemd zijn op de cyclus van de man. "Ja, die hebben ook een cyclus," zegt ze. "Maar de hormonale cyclus van de man duurt 24 uur. Elke dag staan ze op met een hoeveelheid testosteron, die 's morgens piekt en gedurende de dag afneemt."

Rentschler ziet dat veel vrouwen vastlopen, omdat ze zich niet bewust van zijn de impact die de verschillende fases op hen hebben. Ze zijn oververmoeid of begrijpen simpelweg hun eigen emotionele schommelingen niet. "Op wilskracht kunnen we veel, maar die werkstructuren die voor mannen fijn zijn, zijn uiteindelijk niet ideaal voor ons."

Toen ze zelf meer naar haar eigen cyclusfasen ging leven, merkte ze een drastisch verschil in haar energieniveau en productiviteit. "Het is echt niet zo dat je tijdens de menstruatie bijvoorbeeld niets kunt," zegt ze. "Je moet simpelweg weten wat je dan het beste kunt. En dat is in elke fase weer iets anders."

Drie maanden een cyclusdagboek bijhouden

Ze vraagt de vrouwen die ze coacht om gedurende drie maanden een cyclusdagboek bij te houden. "Elke fase kent globale kenmerken," zegt Rentschler. "Maar het is van belang om ook te ontdekken wat dit voor jou persoonlijk betekent."

Tijdens de menstruatie hebben vrouwen volgens haar vaak bijvoorbeeld de beste ideeën, omdat het een fase van introspectie is. Die behoefte voelen haar klanten vaak wel aan: ze zijn dan minder sociaal. "Maar de crux zit hem in de vraag of je daar ook ruimte voor maakt of kunt maken", zegt Rentschler. "Pas als je dat ook echt doet, kunnen die ideeën gaan stromen."

Nee zeggen tegen feestjes in bepaalde fasen

Hoe vrouwen de ruimte kunnen maken om volgens de vier fasen te leven, is iets waar Rentschler ze bij begeleidt. "Ik ben zelf heel extreem in het volgen van mijn cyclus," zegt ze. "Als een vriendin mij belt of ik over drie weken naar haar feestje kom, en ik zie dat ik dan in een fase zit die daar niet bij past, zeg ik gewoon nee. Maar ik besef natuurlijk goed dat niet iedereen er zo extreem in wil of kan zijn. Daarom kijken we bij elke vrouw naar haar individuele situatie en wat daarin mogelijk is."

Ook ziet Rentschler dat veel vrouwen vervreemd zijn geraakt van hun behoeftes. Ze herkent dit uit eigen ervaring. "Voorheen kende ik na het werk twee opties: ik was moe, dus ik ging op de bank liggen netflixen. Óf ik had energie, dus ging ik sporten. Terwijl bankhangen natuurlijk niet de enige manier is om te ontspannen en sporten niet de enige uitlaatklep is om je energie kwijt te kunnen." Naast de drie coachingsmaanden, neemt Rentschler haar coachees mee op een stilteweekend. "Even helemaal weg van alle verplichtingen en externe prikkels. Daaruit komen zoveel leuke inzichten en plannen!"