Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan bakker Mark Verweij (29).

Sinds anderhalf jaar heeft Mark Verweij zich toegelegd op het bakkersvak. "Wel grappig, mijn leeftijdsgenoten hebben het nu over huizen kopen en kinderen krijgen, maar bij mij draait het vooral om brood bakken, en de droom om voltijd een eigen bakkerij te hebben."

1,2 miljoen woorden over brood

Verweij werkt momenteel fulltime in de pas opgerichte bakkerij Fort Negen in Amsterdam, maar ook in zijn vrije tijd is hij bezig om zijn technieken te verfijnen. "Ik kijk op YouTube video's over bakken en lees er graag over. Ik heb een boekenreeks thuis van Le Moderniste: dat telt 1,2 miljoen woorden, alleen over brood! Je werkt met een levend iets - desem, het natuurlijke gist in het brood - dat beïnvloed wordt door zoveel factoren. Je bent daar nooit over uitgeleerd."

De Amsterdammer bakt nu met veel plezier brood en gebak voor zijn werk, maar enkele jaren terug deed hij dat nog slechts als hobby. Na zijn studies economie en bedrijfskunde startte hij met een functie op kantoor. "Ik heb twee kantoorbanen gehad, maar ik kwam erachter dat ik op die manier werken niet leuk vond. Elke dag zit je achter je bureau en doe je steeds hetzelfde ding."

Hij besloot eerst meer uitdaging te zoeken in een ander soort rol. "Ik wilde de richting van corporate innovation op." Hij vond een functie die daarbij aansloot. "Ik dacht na zeven sollicitatierondes dat ik de baan had, maar toen kreeg ik alsnog te horen dat ik toch te weinig ervaring had. Ik moest dat eerst opbouwen in een andere functie, maar daar kon ik pas drie maanden later in terecht."

Broodje na de yogales

In de tijd die hij 'werkloos' was, vond hij de ruimte om na te denken over zijn loopbaan. "Het idee van iets voor mezelf beginnen sprak me altijd al aan. Mijn vriendin Tash is yogalerares en heeft in Londen gewerkt. Ze vertelde dat de yogastudio naast een bakkerij zat, waar haar leerlingen graag na de les een broodje gingen halen. Andersom combineerden klanten van de bakkerij hun boodschappen met een yogales bij de buren."

Het leek het stel wel wat om die formule naar Nederland te halen. Vandaar dat zij een yogastudio met een bakkerscafé willen combineren op één locatie. In de maanden die Verweij vrij had, ging hij naar Londen om te kijken of bakken hem voldoende aansprak om het als professional te gaan doen. "Bij die bakkerij naast de yogastudio houden ze ook amateurbakcursussen. Ik heb een dag zuurdesembrood gebakken en eentje croissants gemaakt. Dat beviel heel goed."

De kantoorfunctie die Verweij zou bekleden, zegde hij af. "Ik bleek ook nog de eerste maand onbetaald te moeten werken en ik zou een boete moeten betalen als ik binnen drie jaar wilde opzeggen. Toen dacht ik, laat maar, dan ga ik liever werken aan de droom van een eigen bedrijf."

Dat betekende wel helemaal 'op nul' beginnen. "Ik ben heel Amsterdam doorgefietst op zoek naar een bakker waar ik professionele ervaring kon opdoen. Veel hadden geen plek of boden alleen fulltime onbetaalde stages aan." Tot hij aanklopte bij de bakkerij van de gebroeders Niemeijer. "Ik had geluk, want Issa Niemeijer had ruimte om een leerling aan te nemen en zag wel potentie in mij."

Tien minuten om alvast aan de gebakjes te beginnen

Verweij leerde onder zijn hoede niet alleen hoe je goed brood bakt, maar ook hoe de bedrijfsvoering van een bakkerij in elkaar steekt. "Ieder product heeft een eigen bereidingstijd, maar je moet het zo weten te plannen dat alles op tijd klaar. Dat je net als het ene deeg aan het rijzen is tien minuten hebt om te beginnen aan de gebakjes, bijvoorbeeld. Ook dat is een hele kunst."

Terwijl hij in loondienst werkt, timmeren Verweij en zijn vriendin ook aan de weg met hun eigen gemengde bedrijf, Stretch and Fold. "Ik kon een tijd gebruikmaken van een professionele keuken en verkocht brood via Instagram. Dat valt nu wat moeilijker te combineren met mijn dagelijks werk, maar we houden nog wel maandelijkse events op verschillende plekken in Amsterdam. Zo houden we bijvoorbeeld een 'yoga brunch' waar deelnemers na een yogasessie lekker kunnen lunchen met gezond eten."

In de toekomst hoopt Verweij zich fulltime op het eigen bedrijf te kunnen storten. "Het bakken vind ik geweldig, maar ik wil ook aandacht kunnen besteden aan het bedrijf zelf. Een paar dagen per week in de bakkerij staan en de rest van de tijd vrij hebben voor nieuwe projecten, dat lijkt me de ideale combinatie."