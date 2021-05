Rouw is een onderdeel van iedereens leven, maar we weten vaak niet hoe we daar goed mee kunnen omgaan. Ook op werkgebied zet het verlies van een dierbare alles op zijn kop. Drie experts geven tips over de terugkeer naar je baan nadat een belangrijke persoon in je leven is overleden.

Rouwverlof is in Nederland niet in de wet geregeld en per cao verschillen de afspraken over rouw op de werkvloer. De relatie tussen jou en je werkgever speelt dus een belangrijke rol. Gelukkig zijn er manieren om een terugkeer naar de werkvloer voor jou en je werkgever zo fijn mogelijk te maken.

Tip 1: Blijf samen in gesprek gaan

Werk en privé zijn bij het overlijden van een dierbare niet te scheiden, zegt rouw- en verliesexpert Riet Fiddelaers-Jaspers. "Je kunt je verdriet in zo'n situatie niet thuis laten", zegt ze. "Ik raad het altijd aan om er met je werkgever en collega's over te praten."

“Het kan zelfs per dag verschillen wat je nodig hebt op werk. Op het ene moment kun je blij zijn en het andere moment instorten.” Joyce Neijenhuis, bedrijfsmaatschappelijk werker

Dineke Ooms van Azul coaching en verliesbegeleiding is het met haar eens. "Delen is helen. Als je je verhaal vertelt, voelt het minder zwaar. En door over je verlies te praten krijg je een stukje verwerking."

Tip 2: Breng in kaart waar je behoefte aan hebt

Een werkgever wil meestal graag helpen, maar weet soms niet hoe. Je hoeft zelf niet alle oplossingen paraat te hebben, maar het is wel belangrijk om hier samen over na te denken. "Door met elkaar te praten over wat het verlies met je doet, kom je erachter wat je nodig hebt", aldus Joyce Neijenhuis, bedrijfsmaatschappelijk werker bij BMW Voor Elkaar.

Neijenhuis is gespecialiseerd in het thema arbeid en rouw. "Weet je wat je nodig hebt of zullen we dat samen uitzoeken? Dat zou een perfecte vraag zijn van een werkgever. Vraag je daarbij bijvoorbeeld af of je juist wel of niet wil dat collega's naar je toe komen. Kijk ook samen naar welke taken je nu energie geven en welke juist niet."

De ene persoon begint het rouwproces in de 'doestand' en wil zich meteen op werk storten. "De ander begint met een focus op het verdriet en gemis", aldus Neijenhuis. "Iedereen is hier uniek in. Het kan zelfs per dag verschillen wat je nodig hebt op werk. Op het ene moment kun je blij zijn en het andere moment instorten. Bijvoorbeeld wanneer je een liedje op de radio hoort dat je doet denken aan de persoon die je mist."

Tip 3: Weet dat er hulp is wanneer je er samen niet uitkomt

Professionele hulp kan helpen bij je terugkeer naar werk, maar is zeker niet noodzakelijk. "Probeer eerst aan te geven bij je werkgever dat je je niet gehoord voelt", zegt Ooms. "Het kan zijn dat het lijkt of je werkgever niet begripvol is, maar misschien voelt diegene zich slechts onbeholpen."

Wanneer er na zo'n gesprek alsnog geen begrip is, kan professionele hulp een uitkomst bieden. "Lukt het bespreekbaar maken van je behoeftes niet, dan kan een begeleider ondersteuning bieden", zegt Neijenhuis.

“Thuis kom je de rouw tegen, dan is het heel fijn om soms naar werk te gaan en daar een andere sfeer te vinden.” Riet Fiddelaers-Jaspers, rouw- en verliesexpert

Wees daarnaast niet bang om eerlijk tegen elkaar te zijn als het beter is dat iemand anders dan je werkgever je hierin begeleidt. Fiddelaers-Jaspers: "Het is goed om je samen af te vragen of hij of zij op dit moment wel het juiste maatje voor je is."

Tip 4: Gebruik werk als positieve factor in je leven

Fiddelaers-Jaspers noemt werk "een goede plek om op te knappen". "Thuis kom je de rouw tegen, dan is het heel fijn om soms naar werk te gaan en daar een andere sfeer te vinden." Afleiding vinden is volgens Ooms een belangrijk onderdeel van het helingsproces. "Herstellen is een combinatie van verliesgericht rouwen en herstelgericht rouwen. Afleiding zoeken, bijvoorbeeld op werk, hoort daar zeker bij."