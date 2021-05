Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Sanne Buijs in Singapore.

Wie: Sanne Buijs

Sanne Buijs Functie: HR Director South East Asia Supply Chain bij Unilever

Singapore Expat sinds: 2020

Wat doe je precies?

"Ik ben hr-directeur bij Unilever in Zuidoost-Azië voor iedereen die binnen de Supply Chain werkt. Daar horen de medewerkers van de fabrieken en de magazijnen, maar ook al het kantoorpersoneel bij.

Hoe ben je in Singapore terechtgekomen?

"Toen deze functie vrij kwam, heb ik gesolliciteerd. Andere landen en culturen hebben me altijd aangetrokken, maar ik had nog nooit in het buitenland gewerkt. Mijn man werkt voor Shell en we hebben altijd tegen elkaar gezegd: als een van ons tweeën de kans krijgt, doen we het. Ook omdat de kinderen een mooie leeftijd hadden om te gaan, hebben we in maart vorig jaar de stap genomen."

“Op de dag dat Nederland in lockdown ging, stonden wij op Schiphol om het vliegtuig naar Singapore te nemen.”

Je kwam dus aan het begin van de coronacrisis aan.

"Op de dag dat Nederland in lockdown ging, stonden wij op Schiphol om het vliegtuig naar Singapore te nemen. Ik had een lijstje van twintig vragen voor kennismakingsgesprekken, maar die heb ik direct in de prullenbak gegooid. In tijden van crisis hebben mensen meer aan een luisterend oor en steun."



Is je werk inhoudelijk heel anders geworden?

"In Nederland had ik een vergelijkbare rol, alleen dan voor de Benelux. Ik ken de fabrieken en de Supply Chain van Unilever daardoor goed. Maar hier spelen wel andere hr-vraagstukken omdat landen hier op een ander ontwikkelingsniveau zitten."

Waar moet je het meest aan wennen?

"Het klimaat. Het weer in Singapore is warm en vochtig, dat vraagt aanpassing van je dagritme qua bewegen en gezond eten. Iets wat in de coronacrisis al heel belangrijk is geworden nu we allemaal zoveel thuis achter ons bureau zitten."

Wat vind je het leukst aan werken in Zuidoost-Azië?

"Dat je te maken hebt met veel verschillende culturen. Ik heb veel geïnvesteerd in relaties met collega's. Dat ging verder dan praten over werk. Ik vind het belangrijk om iemand echt te leren kennen. Je leert zo ook over bepaalde rituelen die iemand heeft of dingen die typisch zijn voor een cultuur. Helaas moet dit door corona wel allemaal digitaal."

Wat vind je het leukst aan Singapore?

"De saamhorigheid binnen de gemeenschap. En ik vind de mensen hier heel attent. Met Kerst kwamen collega's met allerlei presentjes en eten aanzetten. Eten is hier sowieso heel belangrijk. Het is een toegankelijke cultuur waar ik me al snel thuis voelde, alles is goed geregeld. Singapore is eigenlijk Azië voor beginners."

Hoe vinden de kinderen het in Singapore?

"Heel leuk. Ze zitten op de Hollandse School, een initiatief van Nederlandse bedrijven die hier gevestigd zijn, waar ze extra vakken krijgen zoals Engels en internationale ontwikkeling. Daarnaast leren ze in Singapore veel over andere culturen, echt een verrijking van hun leven."

Wat doen jullie het liefst in het weekend?

"We sporten heel veel. Ook gaan we graag uit eten of naar het strand, dat is op twintig minuten rijden. Je hebt hier ook prachtige natuur, heel tropisch en jungle-achtig met apen en slangen."

Gaan jullie ooit nog terug naar Nederland?

"Het is een hele mooie ervaring als gezin om hier te zijn, maar het idee is wel om terug te gaan. Mijn contract is voor drie jaar, alleen weet je nooit hoe die dingen lopen."