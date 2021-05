Werk en privé in balans houden kan een hele klus zijn, zeker als je (jonge) kinderen hebt. Werknemers kunnen niet altijd op begrip en flexibiliteit van de werkgever rekenen. Ouders van Nu en Intermediair deden onderzoek naar hoe werkgevers meedenken met werkende ouders.

De onderzoekers benaderden honderd bedrijven en organisaties uit de top honderd van favoriete werkgevers van Intermediair. Veertig daarvan werden geïnterviewd of vulden een vragenlijst in.

De onderzoekers vroegen onder andere naar verlofregelingen, flexibiliteit, opvang voor kinderen en de bedrijfscultuur. "Steeds meer werkgevers hebben aandacht voor de gezinssituatie van medewerkers", zegt Hilde Tholen, hoofdredacteur van Ouders van Nu.

Dat is ook nodig, want veel ouders werken, zegt Tholen. "Dan is het belangrijk dat het thuis en op het werk goed geregeld is. Dan functioneer je als ouder ook beter en is er minder verzuim en ziekte. Aandacht die bedrijven hiervoor hebben, betaalt zich terug."

Thuiswerken wanneer dat het beste uitkomt

Op de verschillende onderdelen van de vragenlijst scoorde het Wereld Natuur Fonds de meeste punten. Zo konden werknemers ook al voor coronacrisis thuiswerken op de tijden die ze het beste uitkomen.

Tijdens de pandemie heeft WWF zelfs een verlofverdubbelaar ingezet. De organisatie verdubbelde het verlof voor ouders, zodat zij meer tijd konden nemen om hun kinderen tijdens de lockdown te begeleiden. WWF heeft ook een kolfruimte met een televisie, koffiezetapparaat en bank. En zowel mannen als vrouwen worden gestimuleerd het ouderverlof op te nemen.

“Mensen kunnen werken waar en wanneer ze willen, dat past bij mensen met een gezin.” Carolien Bijen, chief poeople officer bij WWF

Chief people officer Carolien Bijen van WWF is blij met de erkenning. "Rekening houden met de gezinnen van onze medewerkers zit in ons DNA. Bijvoorbeeld flexibiliteit vinden wij belangrijk. Mensen kunnen werken waar en wanneer ze willen, dat past bij mensen met een gezin en maakt het makkelijker de werkzaamheden te spreiden."

Vooral de periode waarin de scholen dicht waren, was volgens haar pittig voor werknemers met een jong gezin. "Zij kwamen in de knel. Toen hebben we de verlofverdubbelaar ingezet. Dat haalde de ergste druk eraf."

Babybonus voor kersverse ouders

Dat een werkgever rekening met het gezin van de werknemers houdt, moet volgens Bijen geen uitzondering, maar de norm zijn. "En nee, dat hoeft niet zoveel te kosten. We geven verlof weg, maar dat betaalt zich terug in loyaliteit. Onze werknemers zijn enorm betrokken bij de organisatie."

Zeker tijdens de coronacrisis is het belangrijk rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden, vindt Bijen. "Het heeft dan geen zin om met de prikklok klaar te staan. Je moet als werkgever gewoon een beetje meebewegen."

Ook bij andere Nederlandse bedrijven is er volop aandacht voor de gezinssituatie van de werknemers, blijkt uit het onderzoek. Bij Tony's Chocolonely krijgt ook de vader zes weken extra ouderschapsverlof en krijgen de kersverse ouders een babybonus van 1.000 euro óf een kinderwagen en 750 euro. En HEMA heeft een regenboogverlofregeling ingevoerd. Hierbij hebben álle ouders, ook als het er meer dan twee zijn, recht op verlof.

Hilde Tholen: "Daarnaast zagen we bedrijven met extra dagen flexibel verlof. Vijf of tien dagen die werknemers kunnen opnemen voor hun gezin of familie. Bijvoorbeeld voor thuisonderwijs of om naar het consultatiebureau te gaan."

Oppas vergoed tijdens de lockdown

Een aantal bedrijven betaalt daarnaast mee aan de kinderopvang. "Of de oppas werd vergoed tijdens de lockdown. Veel werkgevers snappen tijdens deze periode heel goed dat dat hun werknemer niet alleen werknemer is, maar ook het gezin draaiende moet houden." Verzekeraar ASR werd tweede in het onderzoek. HEMA, Tony's Chocolonely en Deloitte delen de derde plaats.

“De vader zal de eerste periode ook vaker moe en minder productief zijn. Een goede werkgever heeft daar oog voor.” Hilde Tholen, hoofdredacteur Ouders van Nu

Het onderzoek naar de beste werkgevers voor ouders is vooral bedoeld om bedrijven te stimuleren aandacht te besteden aan de gezinssituatie van de werknemers, zegt Tholen. "Als een vrouw zwanger is, is het goed om samen te gaan zitten en te bespreken welke impact de komst van een kind heeft, hoe ze het straks gaat regelen op haar werk en thuis en hoe het bedrijf haar kan ondersteunen om goed te blijven presteren."

Dat geldt overigens niet alleen voor de (toekomstige) moeder, maar ook voor de vader, benadrukt Tholen. "Die zal de eerste periode ook vaker moe en minder productief zijn. Een goede werkgever heeft daar oog voor."

Bijen van WWF: "Als je het goed doet voor de vrouwen, doe je het ook goed voor de mannen en uiteindelijk ook voor de kinderen. Mannen hebben, soms nog meer dan vrouwen, te maken met scheve blikken als ze prioriteit aan hun gezin willen geven."