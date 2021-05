Via LinkedIn zoeken veel werkgevers naar werknemers, net als werknemers naar een nieuwe baan zoeken. Maar wat moet je doen met je LinkedIn-profiel als je al voorzien bent van een leuke baan?

Hoewel een aantal mensen LinkedIn vooral ziet als een platform waar gezocht kan worden naar vacatures, is het volgens socialemedia-expert Marjolein Bongers en oprichter van House of Social Media veel meer dan dat. "Het is ook een fantastisch platform om te netwerken." Aaltje Vincent, sollicitatie-expert en auteur voegt daaraan toe dat bij uitstek een platform is waar je kunt laten zien hoe je jezelf ontwikkelt. "Voor nu en de rest van je werkleven."

Maar hoe gebruik je LinkedIn dan op een zo'n professioneel mogelijke manier? Daar hebben Bongers en Vincent antwoorden op.

Stap 1: Een goed profiel

Het lijkt simpel, het hebben van een 'goed' profiel op LinkedIn. Maar hoe maak je écht indruk op andere gebruikers? Volgens Vincent is een duidelijke kopregel belangrijk. "Zorg dat die eerste regel aansprekend is, beschrijf zo goed mogelijk wat je precies doet. Je moet mensen meteen pakken met die woorden." Dat beaamt Bongers. "Vaak staat er 'Senior bij bedrijf X', maar ik ken bedrijf X niet. Dus wees specifiek."

Wat betreft je profielfoto: "Zorg dat je in de camera kijkt, met een glimlach. Eigenlijk zoals je je voorstelt aan iemand die je nog niet kent", vertelt Vincent. Dan is er naast de profielfoto ook nog de achtergrondfoto. "Die moet echt wat zeggen over je vakgebied", vult Bongers aan.

“Beschrijf per werkgever zo gedetailleerd mogelijk wat je doet of hebt gedaan. Hoe concreter, hoe beter.” Aaltje Vincent, sollicitatie-expert

Daarnaast is er natuurlijk de informatie die je over jezelf deelt. Vincent raadt aan om daarin te vermelden wat je beweegt in je werk. "Waarvoor jij de oplossing bent. En deel je contactgegevens." Tot slot draait het natuurlijk om werkervaring. "Beschrijf per werkgever zo gedetailleerd mogelijk wat je doet of hebt gedaan. Hoe concreter, hoe beter."

Daarbij benadrukt Bongers het belang van een goede eerste indruk. "Google zorgt ervoor dat je LinkedIn-profiel vrij hoog bovenaan verschijnt als iemand jouw naam opzoekt. Dus het is belangrijk dat je een goed, zakelijk visitekaartje hebt."

Stap 2: Netwerken

Een goed profiel is natuurlijk altijd van belang, maar als je al een baan hebt gevonden is netwerken de volgende stap. "Netwerken via LinkedIn is een uitstekende manier om je naamsbekendheid en zichtbaarheid te vergroten", aldus Bongers. "Veel bedrijven proberen hun werknemers nu ook ambassadeurs van het bedrijf te maken, waardoor de betrokkenheid van medewerkers ook groter wordt."

Om een netwerk op te bouwen, kun je uiteraard mensen uitnodigen om te 'connecten'. "Dat doe je door een goede tekst in je verzoek", aldus Vincent. "Bijvoorbeeld bij mensen met wie je onlangs hebt samengewerkt, of mensen van wie hun profiel jou interessant lijkt."

Stap 3: Content delen

Vervolgens kun je content delen op LinkedIn. Volgens Vincent zijn er twee soorten delen: reageren op content van anderen en zelf content delen. "Iedereen kan zien wat je doet, dus zorg ervoor dat alles wat je doet past op een professioneel gebied."

“Wees niet bang om kennis te delen. Daarmee laat je juist zien dat je een autoriteit bent op je vakgebied.” Marjolein Bongers, social media-expert

Hoe maak je dan een goede post? "Het draait om waarde toevoegen", vertelt Bongers. "Vraag jezelf af waarom je je eigen post zou lezen. Als je die vraagt kunt beantwoorden ben je goed bezig." Daarbij is het belangrijk om je kennis te delen. "Kennis is macht en kennis delen is kracht. Wees niet bang om kennis te delen. Daarmee laat je juist zien dat je een autoriteit bent op je vakgebied." Vincent vindt het belangrijk om successen die je op je werk hebt behaald deelt. “Maar ook nieuwe projecten en juist die eventuele nieuwe baan.”

Om te bepalen wat voor soort berichten je deelt, hanteert Bongers de 'vier-één-één-regel': "Vier posts waarbij je kennis deelt, één post voor iets dat je wil promoten en nog één die wat over jou persoonlijk zegt."

Bongers en Vincent benadrukken beiden dat het op LinkedIn vooral draait om wat je zelf wil bereiken. "Vraag jezelf af wat je doel is, bijvoorbeeld meer naamsbekendheid binnen je vakgebied, en zet daar op in."