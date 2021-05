De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jaren punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van een piloot onder de loep.

Over het salaris van piloten was het afgelopen jaar veel te doen. KLM-personeel moest een deel van het salaris inleveren als voorwaarde voor de staatssteun aan de maatschappij. Ook de piloten zijn hiermee akkoord gegaan. Maar wat verdien je eigenlijk als piloot?

Wat verdien je als je net begint?

Circa 45.000 euro bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en (optionele) eindejaarsuitkering, laat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) weten. Dat komt neer op een maandloon van circa 3.200 euro bruto. "Een beginnend vlieger heeft bovendien vaak een gigantische schuld van 1,5 ton openstaan bij de bank", voegt de woordvoerder van VNV toe.

“De opleiding kost zo’n 150.000 euro en die moeten piloten in wording zelf bekostigen.”

De opleiding kost namelijk zo'n 150.000 euro en die moeten piloten in wording zelf bekostigen. Ook de zogeheten type rating, die vereist is om een specifiek vliegtuigtype te mogen besturen, moeten ze soms zelf betalen. Die kost nog eens "enkele tienduizenden euro's", aldus de vereniging.

Waar is het salaris op gebaseerd?

Het beroep verkeersvlieger is volgens VNV niet voor iedereen weggelegd. De toelatingseisen voor de opleiding zijn al zeer streng, 85 procent van de kandidaten valt af. "Veel verantwoordelijkheden en competenties moeten verenigd zijn in één persoon. De vlieger neemt doorlopend beslissingen die eraan bijdragen dat het vliegtuig en de mensen aan boord en op de grond veilig blijven."

De beloning wordt onder meer bepaald door de mate van verantwoordelijkheid, het aantal vlieguren, passagiers/vliegtuiggewicht, het businessmodel van de werkgever en de internationale beloning van verkeersvliegers. Bij een maatschappij als KLM verdienen piloten meer dan bij een prijsvechter als Ryanair, waarvan topman Michael O'Leary piloten ooit omschreef als "veredelde buschauffeurs".

Hoe kun je stappen maken?

Verkeersvliegers kunnen doorgroeien door vlieguren te maken en examens succesvol af te leggen. Ze trainen doorlopend in simulators op specifieke vliegomstandigheden en technisch falen. Als piloot ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Je begint als second of first officer en kunt uiteindelijk gezagvoerder (captain) worden op de grootste passagiersvliegtuigen, maar dat is volgens VNV slechts voor een beperkt aantal piloten weggelegd.

“Het salaris kan voor sommige piloten oplopen tot 250.000 euro per jaar.”

Wat is het hoogst haalbare qua salaris?

Het salaris kan voor sommige piloten oplopen tot 250.000 euro per jaar, maar dat is alleen weggelegd voor de selecte groep gezagvoerders met meer dan 25 jaar ervaring op vliegtuigen van drie- à vierhonderd passagiers. Zij dragen de zwaarste verantwoordelijkheid over de meeste passagiers.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Door de coronacrisis staan circa achttienduizend Europese pilotenbanen op de tocht, ziet VNV. Daardoor neemt volgens de vliegeniersvakbond de druk op jonge piloten toe om onder slechte arbeidsomstandigheden vlieguren te maken, want ze hebben die vlieguren nodig om hun vliegbrevet geldig te houden en zitten met torenhoge schulden. "De vliegveiligheid kan daaronder lijden", zegt de woordvoerder. "Sociale misstanden in de luchtvaart zijn daarmee een groeiend probleem, niet alleen voor de positie van de werknemer an sich maar juist ook voor de vliegveiligheid."