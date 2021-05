Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Samira Houtenbos (29), escaperoombedenker.

Wie: Samira Houtenbos

Samira Houtenbos Wat: Escaperoombedenker en -eigenaar

Escaperoombedenker en -eigenaar Leukste aan het werk: een geheel nieuwe wereld bedenken en creëren

Toen Samira Houtenbos nog werkte als online marketeer, bleef niemand haar lang doorvragen over haar beroep. "Mijn moeder zei altijd: ze doet iets met computers", zegt Houtenbos lachend. Sinds de Egmondse haar eigen escaperooms heeft, is dat echter totaal anders. Nu moet ze op verjaardagen de mensen met vragen van zich afslaan, want voor ze het weet gaat het gesprek weer een half uur over haar werk.

In het dorp Egmond aan den Hoef heeft Houtenbos sinds drie jaar haar eigen escaperoom, waar twee escaperoomervaringen te beleven zijn. Zoals een die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal uit 1779: de Lutine, een schip dat een lading goud vervoerde, leed schipbreuk tussen Vlieland en Terschelling. Egmondse duikers werden ingehuurd om het goud te bergen, maar het verhaal gaat dat er een deel achterbleef. In de escaperoom moet de bezoeker het achtergebleven goud zien te vinden, aan de hand van aanwijzingen en raadsels die opgelost dienen te worden.

“Het decor moet ook helemaal hufterproof zijn, want iedereen kan en mag eraan zitten.”

Het bedenken van een dergelijk escaperoomverhaal en alle bijbehorende opdrachten, het maken van een decor en andere materialen duurt volgend Houtenbos minstens vier maanden. "Dat verwachten veel mensen niet", zegt ze. "Maar er komt zoveel bij kijken. Soms ben je bezig met het bedenken van een volledig geheimschrift, soms moet je video-opnames laten maken en het decor moet bijvoorbeeld ook helemaal hufterproof zijn, want iedereen kan en mag eraan zitten." Inspiratie voor haar belevenissen haalt ze onder meer uit boeken en series.

Zo biedt Houtenbos een online escaperoom aan die is ingericht als de wereld van het Netflix-kostuumdrama Bridgerton. Hierbij bewegen de deelnemers zich door een online 3D-omgeving. "Het verhaal is in grote lijnen hetzelfde, maar de karakters zijn anders", legt Houtenbos uit. "Net als in de serie moeten dochters van twee rijke Engelse families een bruidegom vinden en is er een mysterieuze persoon, zoals Lady Whistledown in de serie, die alle roddels bijhoudt in een zelfgeschreven krantje. De opdracht aan de spelers is om deze persoon te ontmaskeren."

In coronatijd heeft deze online escaperoom volgens Houtenbos aan populariteit gewonnen. Naast de fysieke escaperoom en deze online ervaring, hoopt Houtenbos in de toekomst nog een bordspel te ontwikkelen.

Binnen families vaker ruzies

De bezoekers van de fysieke escaperoom houdt Houtenbos via camera's in de gaten. "Soms moeten ze bijgestuurd worden, als ze een totaal verkeerde richting opgaan", zegt ze. "Vooral bij een groep kinderen kan dat snel gebeuren. Dat zijn soms echt ongeleide projectielen!" In zo'n geval kan Houtenbos door de speakers in de kamer aanwijzingen delen om de groep verder te helpen.

Maar ze ziet ook interessante groepsdynamiek voor haar ogen voltrekken. Vooral binnen families gebeurt het volgens haar meer dan eens dat er ruzie in de groep ontstaat. "Dan voelt iemand zich niet gezien of gehoord. Ja, als familie neem je natuurlijk heel je relatiedynamiek mee zo'n kamer in, waar je ook nog eens onder druk staat!" Maar gelukkig zijn veruit de meeste bezoekers zeer positief over hun ervaring. "Ook de mensen die onenigheid hebben, komen er altijd wel weer uit met elkaar."