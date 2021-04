Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan Milou Schepers (31), medior developer bij Winvision.

De carrièreswitch van Schepers is niet zo groot als voor sommige andere kandidaten in deze rubriek. Ze heeft een IT-opleiding gedaan en werkte al als servicedeskmedewerker voor Winvision voordat ze zich aanmeldde voor een traineeship bij hetzelfde bedrijf.

"Het werk van een developer op zich trok me altijd wel, maar ik liet me destijds tegenhouden door het beeld dat ik van de functie had. Destijds stonden developers toch wel bekend als de medewerkers die in de kelder van het bedrijf weggestopt worden, hun werk doen en verder weinig contact hebben met de buitenwereld." Schepers was op zoek naar meer sociaal contact in haar werk. "Mensen helpen trok me het meest. Zo kwam ik terecht bij een functie aan de servicedesk."

Tot haar werkgever een interessante oproep deed. "Er ging een advertentie uit voor een traineeship tot junior developer. Ik had binnen het bedrijf al gezien dat mijn beeld van wat je als developer deed hier in ieder geval niet klopte. Developers hier hebben juist veel contact met andere afdelingen en de klant. Dat sprak me enorm aan." Ze besloot zich aan te melden. "Ons medewerkers werd eigenlijk gevraagd om in ons netwerk te zoeken naar geschikte mensen, maar ik zei: 'Die geschikte persoon ben ik!' Gelukkig zag men dat ook zo en mocht ik trainee worden."

Winvision gebruikt traineeships als aanvulling op de reguliere manier van nieuw personeel zoeken, vertelt Erik van Esch, Teamlead Data en Apps. "In onze sector is de vraag nu eenmaal groter dan het aanbod. Naast IT-opgeleiden zoeken we daarom ook actief talent uit andere hoeken. Zo hebben we een trainee gehad die in een laboratorium werkte, en nog een die eerst archeoloog was."

Stoomcursus in drie maanden

In 2019 begon Schepers aan haar traineeship om junior developer te worden. In drie maanden tijd kregen de trainees een stoomcursus met daarin alle IT-theorie die zij nodig hadden om als junior developer aan de slag te kunnen. Best een pittig traject, vertelt ze. "Ik was al een tijdje klaar met studeren en dan ga je opeens naar veertig uur in de week les, bijvoorbeeld over de verschillende programmeertalen die we met het bedrijf gebruiken. Na een week les konden we met collega's onze kennis in de praktijk brengen en wat oefenen, maar daarna was het: hup, door naar het volgende onderwerp."

Zo leerde Schepers in amper drie maanden tijd theorie die in een regulier opleidingstraject in drie jaar wordt aangeboden. "Het was heel intensief, maar aan de andere kant vond ik het ook een mooie kans om zoveel nieuwe dingen te kunnen leren. Na je studietijd krijg je die mogelijkheid niet zo snel meer."

Geschikte kandidaten voor de traineeships zijn volgens Van Esch bovenal zeer gemotiveerd om zich een nieuw vak eigen te maken. "Het werk moet je echt interesseren, maar verder is je technische kennis minder belangrijk dan de 'menskant' van het werk. Je moet je in kunnen leven in de eindgebruiker en hoe diegene het product zo efficiënt mogelijk kan gebruiken."

Praktijk nog veel complexer dan de theorie

Met dank aan het traineeship heeft het bedrijf voorlopig genoeg junior developers in de gelederen, stelt Van Esch. "Momenteel hebben we wel een traject lopen waarin we mensen opleiden tot adoptieconsultant. In die functie ben je vraagbaak voor medewerkers bij de bedrijven die klant bij ons zijn en help je hen overstappen naar de nieuwe manier van werken. Ook een baan waarbij klantgerichtheid en communicatieve vaardigheden belangrijk zijn en waar we ook heel goed mensen uit andere sectoren voor kunnen gebruiken."

Schepers is van junior inmiddels uitgegroeid tot medior developer. "Als het traineeship klaar is, begint het werk pas echt. De praktijk is nog zoveel complexer dan je je kan voorstellen vanuit de theorie. Maar door met ervaren developers samen te werken, kon ik langzamerhand steeds meer zelf doen." Schepers hoopt in de toekomst verder door te kunnen groeien in de rol. "Ik heb een hele leuke baan en leer nog dagelijks bij. Ik zit hier dus nog wel even goed."