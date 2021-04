Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Denise van Eeden (34), doula.

Wie: Denise van Eeden

Denise van Eeden Wat: Doula

Doula Bevallingen per jaar: Rond de veertig

Vroeger al keek Van Eeden samen met haar moeder op de bank naar televisiedocumentaires over zwangerschappen en bevallingen. Haar zussen vonden het maar vreemd, zij vond het prachtig. Nu werkt ze al zeven jaar als doula: een coach die aanstaande ouders bijstaat in het mentale en fysieke proces van het op de wereld zetten van een kind. Van Eeden: "Na bevallingen die ik meemaak, bel ik nu nog steeds vaak mijn moeder op om alles te delen"

Hoewel Van Eeden al van jongs af aan interesse had in verloskunde en zwangerschappen, werkte ze eerst lang als forensisch deskundige. "Ik had op het gymnasium gezeten en dacht: dan moet je toch een universitaire studie doen?" Maar het bleef kriebelen. Van Eeden onderzocht mogelijkheden om een studie verloskunde te volgen, maar het idee om nog vier jaar terug te moeten naar de schoolbanken stond haar tegen. Toen ze leerde over het bestaan van doula's vielen de puzzelstukjes op hun plek: hiervoor hoefde ze geen lange studie voor te volgen, maar kon ze toch vanuit een coachende positie aanstaande ouders bijstaan.

“Het is echt niet zo dat een doula elke vrouw een bevallingsbad met kaarsen en wierook wil aanraden.”

Met de aanstaande ouder(s), die uiteenlopen van expatstellen tot alleenstaande moeders en lesbische koppels, spreekt Van Eeden al tijdens de zwangerschap zo'n vier keer af. Dan worden de onzekerheden en angsten besproken, maar ook de wensen van de aanstaande ouder(s) voor de bevalling. Van Eeden: "Het is daarbij echt niet zo dat een doula elke vrouw een bevallingsbad met kaarsen en wierook wil aanraden. Ik luister juist naar de wensen van de moeder. Wil ze zo min mogelijk pijn lijden? Dan gaan we dat traject bespreken en uitstippelen."

Voorbereiden op onzekerheid

Een gemiddelde verloskundepraktijk begeleidt zo'n veertig bevallingen per maand. Van Eeden doet er drie à vier. "Een doula kan dus veel meer persoonlijke aandacht geven en is er voor continue mentale en emotionele steun aan de ouders", zegt ze. "De verloskundige is uiteraard medisch eindverantwoordelijk. Ik heb wel medische kennis, maar zal nooit die beslissingen nemen."

De moeder van Van Eeden komt uit een gezin van vijftien kinderen. Het zou kunnen dat ze daarom zo geïnteresseerd is in bevallingen, overpeinst ze. "Maar in die tijd was het veel gewoner om zo'n groot gezin te hebben. In de huidige tijd wordt het leven veel meer gepland", zegt ze. "Zo ook het ouderschap."

“Bevallen blijft een natuurlijk proces, waarbij je de controle ook een beetje los moet kunnen laten.”

"Natuurlijk verlopen zwangerschappen en bevallingen ook vaak genoeg anders dan gepland", geeft Van Eeden toe: "Maar ook dat is de taak van de doula, om de aanstaande ouders op die onzekerheid voor te bereiden. Bevallen blijft een natuurlijk proces, waarbij je de controle ook een beetje los moet kunnen laten."

Het werk als doula houdt voor Van Eeden in dat ze elk moment door haar klanten opgepiept kan worden. Wanneer een bevalling begint, heeft ze een tas klaarstaan met onder meer genoeg eten voor twaalf uur; de gemiddelde duur van een bevalling. De langste bevalling die Van Eeden meemaakte duurde 28 uur. De kortste een paar minuten. "Toen was de verloskundige er nog niet eens, en moest ik zelf de baby aanpakken. Ja, dat soort momenten blijven je wel een leven lang bij!"