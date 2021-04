Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Nelleke Barning in Zwitserland.

Wie: Nelleke Barning

Nelleke Barning Functie: Vice President Global Communications and External Affairs Nutrition bij DSM

Vice President Global Communications and External Affairs Nutrition bij DSM Waar: Basel, Zwitserland

Basel, Zwitserland Expat sinds: 2016

Wat doe je precies?

"Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie wereldwijd van DSM's activiteiten in voeding en gezondheid. Dat doe ik al bijna vijf jaar vanuit Zwitserland. Ik ben hierheen gekomen voor deze baan."

Heb je lang moeten nadenken over de verhuizing?

"Natuurlijk heb ik er wel even over nagedacht, maar het was aan de andere kant een no-brainer. De baan is heel leuk en het leek me een verrijking om in een ander land te werken. Ik moest het natuurlijk eerst overleggen met familie. Mijn man stond er meteen achter, maar hij is niet meegegaan."

“Voor corona ging ik elke vrijdag naar Maastricht en dan op maandag weer terug naar Basel.”

Waarom niet?

"Zijn werk houdt hem in Maastricht. De afstand valt gelukkig echt wel mee. Met de auto ben je er in een kleine zes uur, net als met de trein, dat doe ik meestal. Voor corona ging ik op elke vrijdag naar Maastricht en dan op maandag weer terug naar Basel. Tijdens de eerste golf heb ik helemaal niet gereisd. Nu ga ik voor langere tijd daarheen of komt mijn man naar mij. We hebben allebei gemerkt dat op afstand werken prima gaat."

Wat vind je zo leuk aan Basel?

"Het is een hele mooie, gezellige stad. In de zomer staan er allemaal stalletjes langs de Rijn en zit iedereen aan het water. Ook is het aanbod aan kunst en cultuur erg groot. Het is gewoon een hele prettige stad om in te wonen, dat ligt misschien ook wel aan het internationale karakter. Je hoort veel verschillende talen om je heen."

Waar moest je het meest aan wennen?

"Mensen zijn hier een stuk socialer en beleefder, dat was ik niet gewend. Zwitsers vinden het heel belangrijk om geen overlast te veroorzaken."

Zie je dat ook terug op de werkvloer?

"DSM is zo internationaal, er lopen alleen al op mijn kantoor zo'n 25 nationaliteiten rond. Door die mix denk ik dat mensen een stuk beleefder naar elkaar zijn, meer proberen in te voelen wat de ander bedoelt. Hier wordt over het algemeen wat langer nagedacht voor je wat zegt. Maar dat is bij DSM in Nederland eigenlijk ook zo."

Welke verschillen zie je nog meer op kantoor?

"Bij ons in de kantine kun je echt heel lekker warm eten. De lunch is hier belangrijker dan in Nederland. Er is zoveel keuze, ook soms de traditionele Zwitserse gerechten zoals raclette en fondue. Daar ben ik dol op. Voor de coronacrisis werd samen eten ook veel gebruikt om te netwerken, dat gaat nu natuurlijk niet."

“Met twintig minuten zit je in wat wij Nederlanders bergen noemen, maar voor de mensen hier zijn het eerder heuvels.”

Wat doe je het liefst in het weekend?

"Ik ga graag wandelen met vrienden, met mijn man of met de kinderen. De omgeving rond Basel is prachtig. Met twintig minuten zit je in wat wij Nederlanders bergen noemen, maar voor de mensen hier zijn het eerder heuvels."

Blijf je nog lang in Zwitserland?

"Dat weet ik nog niet. Ik heb op dit moment in ieder geval nog geen reden om met deze baan te stoppen, het gaat heel goed. Privé is er ook nog geen aanleiding. We hebben samen een goede modus gevonden. Twintig jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik door mijn werk aan een langeafstandsrelatie zou beginnen. Maar het blijkt voor ons goed te werken."