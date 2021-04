De coronacrisis lijkt een positief effect te hebben op de persoonlijke ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Van de mensen die in coronatijd besloten meer en verder te leren, koos de helft voor een training of opleiding het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek van Intermediair en Springest.

Bijna een kwart van de duizend ondervraagden liet weten door de coronacrisis leergieriger te zijn geworden. 45 procent liet zich bijscholen om meer kennis over de huidige werkzaamheden te vergaren.

Vooral 18-49-jarigen, hogeropgeleiden, zelfstandig ondernemers en zzp'ers hebben sinds de coronacrisis meer ambitie op het gebied van werk gekregen in vergelijking met 50-67-jarigen, mensen met een middelbare opleiding en mensen in loondienst. Interessant is dat significant meer vrouwen dan mannen zich gemotiveerd voelen om bij te leren.

Coronacrisis heeft de vaste routine doorbroken

Marianne van Woerkom, hoogleraar positieve organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, herkent dit beeld. "Persoonlijke ontwikkeling is een trend die al jaren gaande is. Dat heeft te maken met een nieuwe generatie werknemers. Zij vinden het niet alleen belangrijk dat ze met hun werk de kost kunnen verdienen, maar ook dat ze een loopbaan vinden die bij hen past."

De coronacrisis heeft volgens Van Woerkom zeker een duit in het zakje gedaan. "Veel werknemers grijpen deze periode aan om meer na te denken over wat ze gelukkig maakt in hun werk en wat zij daarvoor nodig hebben. De coronacrisis betekent voor veel mensen een doorbreking van de vaste routine. De vorm van werkzaamheden is veranderd, mensen werken thuis. Die verandering nodigt uit tot reflectie op wat belangrijk is en wat gelukkig maakt. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je een baan vindt én houdt die bij je past."

“Als je goed functioneerde en loyaal was, was je in principe zeker van je baan. Dat is veranderd.” Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie

Persoonlijke ontwikkeling komt volgens hoogleraar psychologie Jaap van Muijen niet alleen vanuit de werknemer. "Voorheen deed het er als werknemer vooral toe of je je werk goed deed. Als je goed functioneerde en loyaal was, was je in principe zeker van je baan. Dat is veranderd. Tegenwoordig vraagt de werkgever steeds vaker wat je toegevoegde waarde is. Die vraag kun je alleen beantwoorden door je te blijven ontwikkelen. Zowel op professioneel als persoonlijk vlak", legt Van Muijen uit.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich op persoonlijk vlak blijven ontwikkelen, moet volgens Van Muijen vooral worden bekeken hoe ineffectieve kanten effectiever gemaakt kunnen worden. "Dat kan bijvoorbeeld door een stressgevoelige persoon een cursus mindfulness te laten volgen. Daar hoort de werkgever dan voor te betalen."

Bedenkt ieder werkuur even wat je aan het doen bent

Van Woerkom adviseert een dagboek bij te houden. "De meeste uren dat we wakker zijn, spenderen we op en aan werk. Dus alleen al in tijd is persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk in een omgeving die constant eisen aan ons stelt en ons uitdaagt om onszelf te ontwikkelen", stelt Van Woerkom. "Maar als je ieder werkuur even bedenkt wat je aan het doen bent en hoe blij die bezigheid je maakt, krijg je inzicht in hoe je je voelt. Zo zie je vanzelf waar je wel en geen energie uit haalt."

"Vaak bedenken mensen pas aan het eind van een werkdag dat het geen fijne dag was. Hoe dat dan komt, weten ze niet. Door bij te houden wanneer je je op je best voelt, kun je er wat meer zicht op krijgen."