De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van vuilophalers onder de loep.

Een droombaan? Nee, dat zal werken op de vuilniswagen voor de meeste mensen niet zijn. Maar een heel belangrijk beroep is het wel. In New York werd in 1968 al na een paar dagen de noodtoestand uitgeroepen toen de vuilophalers van de stad hun werk neerlegden. Afval stapelde zich metershoog op, de stank was niet te harden en ratten dansten door de straten. Zonder vuilophalers zou het binnen de kortste keren overal onleefbaar zijn.

Wat verdien je met zo'n essentieel beroep?

Wie net begint op de vuilniswagen, komt terecht in schaal B, die loopt van 1.992 tot 2.371 euro (bruto, veertig uur), vertelt FNV-vakbondsbestuurder Hanan Yagoubi. De FNV spreekt overigens niet van vuilophalers, maar van beladers en chauffeurs. Chauffeurs vallen doorgaans onder schaal C (2.096 tot 2.498 euro) of D (2.202 tot 2.676 euro). Voor chauffeurs die meerdere voertuigen kunnen bedienen, is er nog schaal E (2.307 tot 2.911 euro).

Kan iedereen vuilophaler worden?

Als belader heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Om als chauffeur op de vuilniswagen te kunnen werken, moet je een mbo-opleiding AMBOR (Afval, Milieu, Beheer Openbare Ruimte) hebben. Verder moet je het nodige weten van hygiënevoorschriften en veiligheid, maar dat leer je intern. Fysiek is het een zwaar beroep. Om overbelasting te voorkomen, zijn er per leeftijdscategorie normen vastgesteld voor hoeveel zakken en containers dagelijks mogen worden getild en verplaatst.

“Er wordt flink geïnvesteerd om te zorgen dat werknemers ook andere functies kunnen gaan bekleden.” Hanan Yagoubi, FNV

Hoe maak je stappen?

Op de wagen groei je qua salaris automatisch door op basis van ervaring, maar je kunt intern ook allerlei op maat gemaakte opleidingen volgen om je te ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld terechtkomen op de planning, waar je routes uitstippelt voor de verschillende wagens. "Stappen maken is niet moeilijk", zegt Yagoubi. "Zodra iemand in dienst komt, wordt gelijk gevraagd naar zijn of haar ambities. Wat wil je over een jaar of drie bereikt hebben, wat heb je daarvoor nodig, hoe kunnen we je daarbij helpen? Er wordt flink geïnvesteerd om te zorgen dat werknemers ook andere functies kunnen gaan bekleden."

Zijn er nog extra's?

Jazeker. Voor het werken op onregelmatige tijden ontvangen beladers en chauffeurs doordeweeks tot maximaal 23 euro (bruto) extra per dag, op zaterdag tot 28,50 euro en op zon- en feestdagen tot 34 euro bovenop hun salaris. Daarnaast heb je een eigen budget dat bijna 14 procent van het maandsalaris bedraagt en waarin onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage zitten.

Kan slechter, maar het kan natuurlijk altijd beter. Waarom mag er wel wat bij?

In de coronaperiode is de werkdruk enorm toegenomen, zegt Yagoubi. "Veel mensen werken thuis, waardoor er veel meer gft-afval moet worden ingezameld én er meer auto's geparkeerd staan, wat een snelle doorgang weer belemmert. Daarnaast merken we dat de agressie naar de beladers en chauffeurs is toegenomen; mensen hebben sinds de lockdown een veel korter lontje. Wat de ophalers nu meemaken is ongekend. We geven er weerbaarheidstrainingen voor."

Bovendien is er veel onzekerheid over de risico's van het coronavirus. "Is het overdraagbaar via huisvuil of niet? Om overdracht in ieder geval onderling te beperken, zitten er nu maar twee personen op de wagen in plaats van drie, en wordt gewerkt in vaste teams in plaats van roulerende. Er ligt dus meer werk dat met minder mensen moet worden gedaan, en in plaats van lof krijgen ze daarvoor verwensingen naar hun hoofd. Over dat laatste kunnen we kort zijn: vuilophalers verdienen beter."