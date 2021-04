De jaarlijkse vastenperiode voor moslims is begonnen. Tijdens de ramadan mag tussen zonsopgang en -ondergang niet gegeten en gedronken worden, en dat kan tijdens het werk even wennen zijn. Waar lopen vastende werkenden tegenaan? En kun je hen als niet-vastende collega helpen in deze uitdagende tijd?

Werkenden die meedoen aan de vastenperiode eten en drinken in de meestal gevallen overdag helemaal niet. Van de ruim 900.000 moslims in Nederland doet het leeuwendeel mee, verwacht bedrijfsarts en tevens ervaringsdeskundige Ufuk Demirtas.

Wat betekent het niet eten en beduidend minder slapen voor de prestaties op het werk? Demirtas: "Moslims staan tijdens zo'n vastenperiode vroeg op, nog vóór de zonsopgang, om vocht tot zich te nemen en een voedzame maaltijd te eten. Meestal iets met koolhydraten, denk aan boterhammen." De bekende vier-uur-dip kan bij vasters een stuk vroeger inzetten dan normaal. "Met name in het begin is het echt even wennen. Je kan hongergevoelens en vermoeidheid ervaren. Bovendien is je suikerspiegel in het begin in de war. Kenmerkend voor de eerste periode is hoofdpijn."

Ramadan was voor veel werkgevers vreemd concept

Soms uit zich dat in lichte concentratieproblemen of een gebrek aan energie. Met name mensen die fysiek zwaar werk doen ervaren dat laatste heel sterk. Hoe daarop gereageerd wordt, ligt aan de werkomgeving volgens Demirtas. "In de bouw, waar nog weleens sprake is van 'haantjesgedrag', worden weleens geintjes gemaakt. Zoals: Ali, dit lukt jou toch helemaal niet jongen! Mijn ervaring is dat mensen steeds vake bewondering hebben voor vastende collega's."

“We merken dat werkgevers nu steeds vaker uit zichzelf rekening houden met de vastenperiode en en de invloed op de gesteldheid.” Piet Fortuin, voorzitter CNV

Hoewel niet iedereen precies weet wat collega's ervaren, wordt er vanuit organisaties steeds vaker rekening gehouden met de ramadan. Dat is de voorzichtige conclusie van vakbond CNV. "Er wordt door werknemers steeds minder melding gedaan van werkgevers die niet mee willen werken, ziet voorzitter Piet Fortuin van CNV. "Wij krijgen jaarlijks signalen binnen van werknemers, maar vergeleken met tien jaar geleden zijn dat er veel minder."

Tien jaar geleden was de ramadan voor veel werkgevers nog een vreemd concept, vertelt Fortuin. "Maar we merken dat werkgevers nu steeds vaker uit zichzelf rekening houden met de vastenperiode en en de invloed op de gesteldheid. Wel vinden mensen die zich houden aan de ramadan het soms nog wel lastig om te vertellen dat ze meedoen."

Mensen helpen met fysiek zware taken

Zowel de vakbonden als bedrijfsarts Demirtas adviseren werkenden om met collega's het gesprek aan te gaan. Fortuin: "Zeker als er veel in groepsverband wordt gewerkt is het handig om voor jezelf in kaart te brengen: wie doet er mee en wie niet? Dan weet je als collega ook meteen waarom iemand wel of niet meeluncht."

Met name in een fabrieksomgeving of in de bouw kan het volgens Demirtas collegiaal zijn om vasters tegemoet te treden. "Je kunt mensen helpen met fysiek zware taken."

Niet-vastende collega's hoeven zich niet al te druk te maken om mogelijk verlies van productiviteit. "De ramadan is bovenal een betekenisvolle periode. Mensen willen zich bewust worden van alles wat ze hebben, en verbondenheid voelen met arme, hongerige mensen overal ter wereld. Dat zorgt vaak juist voor motivatie, ook op het werk."