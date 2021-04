Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Lucas Defares (52), bokscoach voor jonge gevangenen.

Wie: Lucas Defares

Wat: bokscoach voor onder anderen jonge gevangenen bij BOKSZ.nl

Belangrijkste boksskills: zelfbeheersing en discipline

Jonge gevangenen een vechtsport leren, is dat wel een goed idee? "Ja", antwoordt bokstrainer Lucas Defares. Hij krijgt deze vraag duidelijk vaker en gaat het gesprek graag aan. "Vechtsport gaat niet om zo hard mogelijk meppen. Het gaat juist om zelfbeheersing, discipline en het spelen binnen de regels", aldus de (jeugd)coach.

Defares bokst al zijn hele leven, werkte als straathoekcoach voor dakloze jongeren en geeft nu fulltime bokstrainingen in onder andere jeugdgevangenissen en jeugdinrichtingen.

Hij ontdekte naar eigen zeggen al snel dat boksen een fijne tool is waarmee hij zijn jonge coachees vooruit kan helpen. Hij zet de vechtsport dan ook al jaren op die manier in. Maar waarom boksen? Volgens Defares ligt de kracht van sport besloten in het feit dat de mens in beweging komt in plaats van alleen maar zit te praten over problemen. "Je kunt eindeloos praten", zegt hij. "En vaak weet je best wat er mis is en hoe je de dingen liever zou willen zien. Daarnaast hebben mensen in gesprek de neiging om dingen voor zichzelf goed te praten." Wanneer iemand echter in actie komt, blijkt het allemaal niet zo simpel te gaan.

“Vaak weten ze door moeilijke persoonlijke omstandigheden niet eens welke verkeerde keuzes ze hebben gemaakt.” Lucas Defares, bokscoach

Bij het boksen kom je jezelf, je verdedigingsmechanismen en je automatische gedrag namelijk direct tegen. Volgens Defares is dat een goede basis voor zelfinzicht en verandering. Hoe gedraagt iemand zich onder druk? Dat is de belangrijkste vraag in zijn werk. Heeft een jongere tijdens het boksen bijvoorbeeld de neiging om steeds impulsief en hard te reageren of verstijft iemand juist? "Natuurlijk heb ik ook niet altijd gelijk, maar ik probeer altijd zo goed mogelijk terug te geven wat ik zie. En dan kunnen we dat samen bevragen: herken je dat bij jezelf? En hoe ga je daar beter mee om?"

Defares is een vast gezicht bij zo'n vier jeugdgevangenissen, waar jongeren met een justitiële achtergrond zitten. Daarnaast werkt hij in jeugdinrichtingen, waar jongeren verblijven die om de een of andere reden uit huis geplaatst zijn. De jongeren die hij begeleidt, hebben volgens hem allemaal dromen en ambities. "Het is echt niet zo dat ze graag het verkeerde pad willen blijven bewandelen", zegt Defares.

Niet alleen trainer, maar ook een rolmodel

"Ik noem ze dan ook liever jongeren met een valse start. Vaak weten ze door moeilijke persoonlijke omstandigheden niet eens welke verkeerde keuzes ze hebben gemaakt. Of dat ze überhaupt de mogelijkheid hebben om een eigen keuze te maken. Dat hebben ze niet geleerd." Defares is niet alleen trainer, maar in zekere zin ook een rolmodel: "Er zitten veel jongeren tussen die ook iets met sport zouden willen doen. Een van hen heb ik inmiddels al op sleeptouw genomen. Die werkt nu soms met mij samen."

Naast de jongerentrainingen geeft Defares ook corporate trainingen en een-op-eenbokstrainingen. Defares denkt dat het vooral tijdens de coronacrisis belangrijk is om te blijven bewegen. "We zitten allemaal achter onze eigen videocall en hebben minder fysieke ontmoetingen. De mentale actie neemt toe, des te belangrijker om ook te blijven voelen!"