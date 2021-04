Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Rob Derikx in New York.

Wie: Rob Derikx

Rob Derikx Functie: Head of International Desk North America bij Rabobank

Head of International Desk North America bij Rabobank Waar: New York

New York Expat sinds: 2020

Wat doe je precies?

"Ik help Nederlandse bedrijven die bij Rabobank bankieren op weg in Amerika. Ik volg ze in hun weg naar het buitenland en ondersteun ze daarbij. Normaal gesproken zou ik veel gaan reizen in deze functie, want ook landen als Mexico, Canada, Brazilië, Chili vallen binnen ons mandaat. Maar door corona kan dat helaas nog niet. Gelukkig is vanuit huis werken met uitzicht op Manhattan ook niet verkeerd."

Hoe ben je aan deze baan gekomen?

"Toen ik de Global Traineeship deed bij de Rabobank, had ik al eens in Brazilië gewerkt. In die tijd heb ik een groot internationaal netwerk opgebouwd. Toen mijn voorganger een nieuwe baan kreeg, werd ik op deze functie geattendeerd. Ik heb gesolliciteerd en kreeg de baan. We zitten hier nu sinds februari vorig jaar."

Wat vond het gezin van de verhuizing naar New York?

"Iedereen was direct enthousiast. Amerika is natuurlijk een gave bestemming. Mijn vrouw en ik kenden New York al redelijk goed, vrienden van ons zaten hier al. Nu kunnen we de stad nog beter leren kennen en dat is ontzettend leuk."

Hoe vinden de kinderen het?

"De kinderen hebben het ook naar hun zin. Die zijn nu drie en vijf jaar en beginnen de Engelse taal steeds beter te begrijpen. Ze hebben ook al veel playdates bij locals. De ouders komen daar ook vaak samen en dat levert veel gezelligheid op."

Wat vind je het leukst aan wonen in het buitenland?

"Ik heb jaren voor het Nederlands elftal gehockeyd, daarvoor heb ik veel gereisd. Hierdoor ben ik me gaan interesseren voor andere culturen. Ik heb altijd mijn best gedaan om andere mensen te leren kennen. Dat vind ik ook zo leuk hier, je ontmoet veel internationale mensen als expat in New York."

Maar het was vast ook wel wennen.

"Amerikanen zijn heel vriendelijk en complimenteus. Daar moest ik in het begin wel aan wennen. De eerste reactie is heel enthousiast, maar een echte connectie maken blijft soms lastig. Ze zeggen al heel snel: 'Let's do a coffee', maar daar blijft het dan vaak bij. Nederlanders pakken door, Amerikanen houden de boot wat meer af. Dat is een groot cultuurverschil."

En wat zijn de grootste verschillen op de werkvloer?

"Nederlanders laten zich wat minder makkelijk dwingen. Hier luisteren mensen wat makkelijker, dat zie je goed bij de mondkapjesplicht. Op het werk is het niet anders. Er wordt goed naar de manager geluisterd. Maar dan doen ze ook alleen wat de opdracht is. Daarnaast is het hier behoorlijk bureaucratisch. Het is op werk vaak: mag dit wel, kan dit wel? Soms zou je willen dat mensen wat zelfstandiger of creatiever zijn."

Wat doen jullie graag in het weekend?

"De stad ontdekken. Dat doen we regelmatig op onze Nederlandse fietsen, dat trekt veel bekijks. Ik vind het echt waardevol om zoveel tijd met het gezin door te brengen. We genieten bijvoorbeeld ook van de uitstapjes naar het stadsstrand, met de metro ben je daar vrij snel. En op een half uurtje rijden zit je zo in een soort Ardennen. Prachtig."

Hoelang blijven jullie nog?

"In principe drie jaar. Maar we zien erna wel wat we gaan doen. Het kan zo gebeuren dat we blijven, dat laten we nog even in het midden."