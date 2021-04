Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het best aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan junior applicatieontwikkelaar Martijn di Bucchianico.

Di Bucchianico (24) begon zijn carrière in het hotelwezen. "Ik heb hotelmanagement gestudeerd en was ook in dienst bij een hotel. Ik hield onder meer in de gaten hoe de boekingen verliepen en of we de prijzen aan moesten passen."

Maar toen brak de coronacrisis uit. "De inkomsten liepen terug en alles werd onzeker. Niet echt de gezelligste situatie om in te werken. Tegelijkertijd hadden we vanwege het gebrek aan gasten ook tijd over. Dat gaf me de gelegenheid na te denken over wat ik wilde met mijn loopbaan."

Di Bucchianico had al een voorproefje van werken in de IT gekregen. "Tijdens mijn stage en ook in mijn baan destijds raakte ik betrokken bij IT-projecten. Ik ontdekte dat ik dat leuker vond dan mijn eigenlijke werk."

Hij besloot om zich heen te kijken naar carrièrekansen in de IT. "Ik stuitte op een vacature bij mijn huidige werkgever, Transfer Solutions. Bij deze functie zat een omscholingstraject inbegrepen, dus ik ging ervoor. Gezien de situatie waarin de hotelbranche door corona verkeerde, was het voor mij een no-brainer om over te stappen naar deze sector."

Vissen in een andere vijver

Transfer Solutions doet al zo'n 25 jaar aan om- en bijscholing van het eigen personeel, vertelt Bart van de Laar, manager van het opleidingscentrum. "In de IT heerst al jaren een personeelstekort. Als IT-bedrijf moet je daardoor wel in een andere vijver gaan vissen."

Ook zonder IT-opleiding of ervaring is iedereen met minimaal hbo-werk- en -denkniveau welkom om te solliciteren bij het bedrijf. "Het werk leren we je wel, het gaat ons erom dat je de interesse in IT hebt. We zoeken mensen die zich kunnen inleven in de klant en het leuk vinden om voor hen complexe vraagstukken op te lossen."

Als applicatieontwikkelaar bouwt Di Bucchianico met zijn collega's softwareapplicaties voor bedrijven. "Klanten komen bij ons met hun IT-probleem, en wij proberen daar een oplossing voor te verzinnen in de vorm van een applicatie."

“Het bedrijf moedigt ons aan ons verder te ontwikkelen in het vak en geeft daarvoor een opleidingsbudget.” Martijn di Bucchianico, junior applicatieontwikkelaar

Daarvoor hoeft hij overigens niet de hele dag moeilijke dingen met een computer te doen. Zijn bedrijf werkt onder andere met 'low code', waarbij hulpsystemen de computercode voor het grootste deel uitschrijven en zo het technische deel van het werk voor hun rekening nemen.

"Ik kan daardoor op een hoger niveau bezig zijn met het het begrijpen van de processen binnen bedrijven en bedenken hoe de applicatie daarin moet functioneren. Het is als een lastige puzzel die je op moet lossen, daar hou ik wel van."

Opgeleid binnen 2,5 maand

De opkomst van 'low code' maakt de IT toegankelijker voor omscholers, zegt Van de Laar. "Omdat het zo minder om het technische aspect gaat, is het mogelijk om iemand binnen 2,5 maand op te leiden om mee te draaien in de organisatie."

Omscholers melden zich uit diverse werkgebieden. "Uit sectoren waar het sinds corona minder gaat, zoals de reisbranche, maar dat niet alleen. We hebben mensen met een achtergrond in de psychologie, chemie, bewegingswetenschappen, noem maar op."

Di Bucchianico heeft onlangs, na een half jaar in dienst, zijn eerste applicatie kunnen presenteren aan een klant. "Ik sta nu nog meer dan toen achter mijn beslissing om over te stappen."

Wat de toekomst gaat brengen, weet hij nu nog niet. "Het bedrijf moedigt ons aan ons verder te ontwikkelen in het vak en geeft daarvoor een opleidingsbudget. Ik mag de mogelijkheden rustig ontdekken en zo kijken waar ik het best mijn ei kwijt kan."