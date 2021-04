Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Laura Lenders (32), saunameester en showopgieter.

Wie: Laura Lenders

Laura Lenders Wat: Saunameester en showopgieter

Saunameester en showopgieter Soorten opgietingen: Van meditatieve aromatherapie tot een energieke showopgieting met Nederlandse rapmuziek

Naar Martin Garrix luisteren terwijl het zweet onder je oksels gutst? Het klinkt als een beschrijving van een avond op een dancefestival, maar in dit geval bevinden we ons in een sauna op een thermencomplex in Gelderland. Hier, op het recreatiegebied Bussloo, werkt Laura Lenders als (show)opgieter in de sauna. In sessies van zo'n kwartier voorziet ze de saunagasten van entertainment, verkwikking of ontspanning. De sfeer van zo'n opgietsessie loopt uiteen van bovengenoemd dancefeest tot meditatieve ervaring.



Lenders genoot haar opleiding aan de pabo, maar voor de klas heeft ze nooit gestaan. "Ik werd groenteboer", zegt ze lachend. In haar vrije tijd bezocht Lenders al graag thermen en sauna's. Toen ze zelf meermaals een bijzondere opgietsessie had bijgewoond, besloot ze het op haar bucketlist te zetten om ooit zelf opgietingen te gaan verzorgen. Lenders: "Het goede moment diende zich iets later aan, toen ik een cursus opgieten tegenkwam, en ik heb de kans gegrepen."

“De Duitsers zijn altijd poedelnaakt en het meest uitbundig.”

Het opgieten kent volgens Lenders een technisch en een showonderdeel. "De basis is het gooien van koud water en etherische oliën op de stenen van de saunakachel", vertelt ze. "Daardoor verdampen de etherische oliën en komt er geur vrij." De vrijgekomen waterdampen wappert Lenders vervolgens op een zo sierlijk mogelijke manier naar de gasten toe. Bij het opgieten daalt de temperatuur in de sauna. Maar door de gestegen luchtvochtigheid, lijkt het voor de saunaganger alsof die juist even toeneemt - wat zorgt voor een intense ervaring.

Het basisopgieten is ook in saunaland Finland bekend; onder de naam löyly. De showelementen, zoals muziek en performance, zijn door de Duitsers toegevoegd. Lenders woonde zelf al opgietingen bij in Italië, Denemarken. Noorwegen, Zwitserland en Duitsland. "Overal is de saunacultuur een klein beetje anders", vertelt ze. "De Duitsers zijn altijd poedelnaakt en het meest uitbundig. In Denemarken is een saunabezoek juist meer ingetogen."

“Voor een rustgevende sessie kies ik blauw of groen licht. Mag het opwekkender zijn? Dan ga ik voor rood.”

Een goede showopgieting is volgens Lenders net een goede maaltijd, waarbij verschillende zintuiglijke ervaringen bij elkaar komen als in een goed recept. Muziek, geur, kleuren, warmte en soms ook theater. Lenders: "Ik probeer de stemming van mijn gasten te peilen. Zijn ze druk en hebben ze behoefte aan ontspanning? Of juist aan een opkikkertje?" Ook werkt ze met een lichtscript. "Voor een rustgevende sessie kies ik blauw of groen licht. Mag het opwekkender zijn? Dan ga ik voor rood."

Naar je lichaam luisteren

Haar performance als showopgieter leverde Lenders zelfs de winst op bij het Nederlands kampioenschap opgieten in 2019. "Daar voerde ik een performance op, alsof ik op speeddate ging", vertelt Lenders. "Eerst ging ik me klaarmaken en stond ik zogenaamd onder de douche. Dan heb ik ook een echte douchekop in mijn hand, waarmee ik de opgieting verzorg."

Of ze nog tips heeft voor de saunabezoeker die zich voor het eerst aan een opgieting wil wagen? "Schiet even de opgieter aan, die de sessie gaat doen, en zeg dat je er voor het eerst bent. Luister naar je lichaam: is het niet prettig, ga dan weer naar buiten. En neem plaats op de onderste bank, dat kan al snel 10 graden schelen!"