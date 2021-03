De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van een politieagent onder de loep.

Wat verdien je als je net begint?

Afhankelijk van je vooropleiding kom je terecht in salarisschaal 6 (1.976 tot 3.159 euro bruto, 36 uur), 7 (2.060 tot 3.425 euro) of 8 (2.435 tot 3.882 euro), vertelt Maarten Brink, projectleider van de cao bij politievakbond ACP.

Wie verdient wat?

Schaal 6 is bestemd voor 'gewone' agenten met drie strepen, schaal 7 voor hoofdagenten met vier strepen, schaal 8 voor brigadiers. Dan heb je nog schaal 9 (2.562 tot 4.244 euro) voor inspecteurs, en om in aanmerking te komen voor schaal 10 en 11 (2.866 tot 5.228 euro) moet je hoofdinspecteur zijn. Nog hoger in rang (en schaal) heb je de commissaris, hoofdcommissaris en eerste hoofdcommissaris. Politiemensen op straat vallen doorgaans onder schaal 6 tot en met 9.

Hoe klim je op?

Iedereen die bij de politie werkt, verdient zogenoemde OVW-punten, die worden toegekend voor 'onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden', zoals omgaan met geweld, criminele druk of onregelmatigheid. Als je voldoende punten haalt, schuif je automatisch door naar de volgende salarisschaal.

Brink: "Het verschilt per functie hoeveel van die punten je kunt verdienen, maar je hoeft er in feite niets voor te doen, behalve je functie uitoefenen." De rang die bij de volgende schaal hoort krijg je er niet automatisch bij, maar ook die zul je na verloop van tijd zonder veel moeite krijgen toegekend zolang je goede beoordelingen krijgt. Tot schaal 9 althans, want vanaf daar gelden andere eisen en voorwaarden.

Zijn er nog extra's?

Die zijn er. Ben je bijvoorbeeld 12,5, 25, 40, 45 of 50 jaar in dienst, dan krijg je een bepaald percentage van je maandsalaris (oplopend van 25 tot 100 procent) als bonus. Verder bestaat een groot deel van het politiesalaris uit onregelmatigheidsvergoedingen.

“Wie een inzet doet voor de mobiele eenheid, krijgt daarvoor een vergoeding van 34,39 euro bruto per dag.”

Wie 's nachts of in het weekend werkt, krijgt zo 4,34 euro bruto extra per uur. Weekendnachtdiensten leveren per uur 6,51 euro bruto extra op. Voor een piketdienst waarbij je continu bereikbaar en inzetbaar moet zijn, krijg je 2,18 euro bruto extra per uur. Wie een inzet doet voor de mobiele eenheid (ME), krijgt daarvoor een vergoeding van 34,39 euro bruto per dag. Daarnaast is er nog 8 procent vakantiegeld en een 'dertiende maand' à 8,33 procent.

Het kan slechter, maar waarom zou er volgens de politie toch nog wat bij mogen?

Het werk van politiemensen is vaak gevaarlijk en onvoorspelbaar. Daar mag van de vakbond meer tegenover staan dan wat er nu wordt geboden. Bovendien gaan de komende jaren zeventienduizend politiemensen met pensioen en is er veel te weinig capaciteit om de gaten die ze achterlaten op te vullen, vertelt Brink. "De vakbond waarschuwt er al jaren voor, en nu is het te laat om het snel op te lossen. De opleiding zal worden verkort om politiemensen sneller op straat te krijgen, maar duurt dan nog steeds drie jaar. De komende jaren hebben we daar nog weinig aan."

Veel politieteams komen simpelweg mankracht tekort, wat ten koste gaat van de veiligheid van zowel politiemensen als burgers. "Het duurt langer voordat we ter plaatse zijn, als we überhaupt al kunnen komen."