Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen van hen worden als expat de grens over gestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Bas van Beurden in Singapore.

Wie: Bas van Beurden

Bas van Beurden Functie: Lead Finance Operations en Head of External Reporting ING Azië

Lead Finance Operations en Head of External Reporting ING Azië Waar: Singapore

Singapore Expat sinds: 2018

Wat doe je precies?

"Ik ben verantwoordelijk voor de Finance-operaties in Azië, daar horen de rapportages naar lokale regelgevers en ING Groep ook bij. We werken hieraan met de Finance-teams in de regio, een gedeeld servicecenter van ING in Manilla en drie IT-teams die de kantoren ondersteunen bij het vernieuwen van IT-systemen en het digitaliseren van processen."

Hoe ben je in Singapore terechtgekomen?

"Het is bij Finance een beetje een ongeschreven regel dat je na drie of vier jaar om je heen gaat kijken voor een volgende stap. Dus toen ik vier jaar in Amsterdam had gewerkt, heb ik dat ook gedaan. Deze baan kwam op mijn pad. Ik was daarvoor al kort in Singapore geweest en kende al wat mensen, dat maakte de keuze makkelijker. Mijn vrouw en dochter van zestien jaar zijn ook meegekomen."

Is er veel voor je veranderd?

"Het werk verschilt niet eens zo van dat wat ik in Nederland deed. Ik werkte in Amsterdam ook al in een internationale omgeving. Maar in Singapore en Azië is de culturele diversiteit onder collega's natuurlijk groter. In Singapore zelf heb je bijvoorbeeld veel bewoners met een Chinese, Indiase of Maleisische achtergrond."

“Voor ons team dat in Manilla werkt voor de Europese kantoren is het overigens heel normaal om je aan de Europa-tijd te houden.” Bas van Beurden

Wat is het grootste verschil met werken in Nederland?

"Over het algemeen zijn de mensen hier wat minder direct. Als je in Nederland op het punt staat iets doms te doen, hoor je dat altijd wel. Hier zijn ze daar voorzichtiger mee. Dus ik check nu vaker of ik het wel goed heb begrepen. Een ander ding dat opvalt is dat ze hier echt uitgebreid de tijd nemen voor de lunch, de hoeveelheid eettentjes is ook waanzinnig. Samen eten wordt gebruikt om te netwerken."

Waar moest je aan wennen?

"In Nederland wordt heel efficiënt gewerkt. Broodje opeten achter de computer, maar dan wel eerder naar huis. In Azië wordt vaak tot laat doorgewerkt. Voor ons team dat in Manilla werkt voor de Europese kantoren is het overigens heel normaal om je aan de Europa-tijd te houden."

Wat vind je het leukst aan Singapore?

"Dat we tussen de natuur wonen. Je kan gaan hiken, ook fietsen we veel. Tijdens de strenge lockdown was fietsen een van de weinige activiteiten die je buiten mocht doen. We fietsten elke week wel een paar keer langs de Singapore River naar de Marina Bay en terug. Prachtig."

Wanneer komen jullie terug?

"Mijn contract loopt tot de zomer van 2022. Misschien vervolg ik mijn loopbaan hier in de regio, maar teruggaan naar Nederland is ook mogelijk. Mijn vrouw is Peruaans en zou het liefst naar Spanje gaan. Nederland vindt ze ook goed, alleen de kou in de winter went maar niet."