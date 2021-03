Een nieuwe baan vinden in tijden van het coronavirus is lastig. En als je een nieuwe baan hebt gevonden, is de kans groot dat je online ingewerkt moet worden. Dat kan nogal tot onduidelijkheden leiden. Hoe zorg jij er als werkgever voor dat je nieuwe aanwinst ondanks een online inwerkperiode tóch alles van de bedrijfsvisie weet?

Nu thuiswerken opnieuw de norm is geworden, brengen werknemers veel tijd in hun thuiskantoor door. Voor mensen die net bij een bedrijf beginnen kan dat extra lastig zijn, volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort, directeur van GORTcoaching. "Een nieuwe werknemer weet nu al dat de inwerkperiode een uitdaging zal zijn, vanwege het thuiswerken."

Tip 1: Zorg voor een warm welkom

Volgens Gort is het 'onboardingprogramma', het proces dat voor goed ingewerkte werknemers moet zorgen, door het thuiswerken minder persoonlijk. "Bij sommige organisaties is het zelfs afgeschaft."

Zonde, vindt ook organisatiepsycholoog Elsbeth Tramper. "Dat proces is juist een kans voor de werkgever om een nieuwe kracht aan zijn bedrijf te binden."

Om werkgevers te helpen met het goed inwerken van nieuwe werknemers in coronatijd is het belangrijk ze goed welkom te heten. "Kijk als eerste naar de mensen die je binnenhaalt. Stuur je ze een bloemetje, nu je ze niet fysiek kunt begroeten? Maak het persoonlijk."

Daarna is kennismaking met het team belangrijk. "Hoe leert je werknemer je teamleden kennen? Maak een voorstelronde die wat dieper gaat. Vertel ook wie wat precies doet in het bedrijf."

Tip 2: Spreek verwachtingen duidelijk uit

Normaal gesproken krijgen nieuwe krachten veel informatie door op een werkvloer rond te lopen. "Die impliciete normen krijgen ze nu niet mee", aldus Tramper. "Daarom is het nu belangrijk om al tijdens de sollicitatieprocedure van beide kanten duidelijke verwachtingen uit te spreken."

Laat de werknemer goed kennismaken met de organisatie. "Maak de werknemer duidelijk wat de doelstellingen van het bedrijf zijn. Als mensen van de structuur weten, helpt dat met een beeld van wie waarvoor verantwoordelijk is."

Tip 3: Aandacht voor de zachte communicatie

Wat ook heel belangrijk is, is dat werkgevers aandacht hebben voor de finesse van het mens-zijn, benadrukt Gort. "De binding die mensen met elkaar hebben op kantoor."

Volgens haar hebben werknemers die 'zachte connectie' nodig om gelukkig te zijn op de werkvloer. "Even weten wie je moet bellen, met wie je kunt sparren." Dat is in de ogen van Gort wat een werkcultuur doet vlammen. "Bedrijven verdienen zelf ook geld met die zachte communicatie." Volgens Gort moeten bedrijven die manier van communiceren stimuleren.

“Dat alles nu functioneel is, kan een eenzaam gevoel geven.” Tosca Gort, arbeidspsycholoog

Maar hoe kunnen werkgevers hun personeel daarin voorzien? Een tip die Gort geeft is een virtueel kantoor, dat altijd open is. Eigenlijk is het een Zoom-call of Teams-meeting die altijd open staat. "Daarmee is het net alsof je tegenover elkaar zit, zoals op de werkvloer het geval is." Het is een manier om online werken weer persoonlijk te maken. "Bij een vergadering kletste je normaal gesproken altijd even na met je collega's, dat is nu niet zo."

In de praktijk ziet Gort dat veel mensen een afspraak moeten maken voor bijvoorbeeld een Zoom-meeting. "Dat alles nu functioneel is, kan een eenzaam gevoel geven."

Tip 4: Regel werkbuddy's

Kleine groepjes bij elkaar brengen is iets anders dat kan helpen de 'zachte communicatie' te verbeteren. "Borrels zijn niet genoeg, die groepen zijn te groot", aldus Gort. "Regel buddy's, dat mensen met elkaar gaan wandelen." Gort is van mening dat bedrijven dat wel zelf op moeten zetten. "Nieuwe werknemers doen dat niet uit zichzelf."

Tot slot heeft Tramper nog één tip. "Wijs een inwerkbuddy toe aan een werknemer. Iemand die hem of haar kan begeleiden. Niet alleen de eerste week, maar echt twee maanden."