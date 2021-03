Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Theunis Linthof (57), belastingaangiftehulp.

Wie: Theunis Linthof

Theunis Linthof Wat: Belastingaangiftehulp

Belastingaangiftehulp Klanten: Onder anderen ouderen, laaggeletterden, mensen zonder computer

Al sinds 1983 werkt Linthof bij de Belastingdienst. Voor de coronapandemie uitbrak, was zijn standplaats het kantoor in Leeuwarden. Nu werkt hij vooral vanuit huis. Op de afdeling Dienstverlening, waar hij sinds 2010 aan de slag is, staat hij dagelijks burgers bij met alle vragen die met belastingen te maken hebben. Gedurende de jaarlijkse aangifteperiode krijgen zo'n 30.000 mensen hulp bij het invullen van hun aangifte.

"Normaliter komen mensen fysiek naar ons kantoor als ze moeite hebben om zelf online aangifte te doen", vertelt Linthof. Jaarlijks zet de Belastingdienst dan enkele honderden studenten in, die deze burgers helpen.

Maar sinds de coronapandemie gaat dat anders. Burgers worden nu vooral telefonisch te woord gestaan in een gesprek van veertig minuten, waarbij de belastingambtenaar gemachtigd wordt om de aangifte in te vullen.

Dat gaat volgens Linthof niet meteen vanzelfsprekend. "Normaal gesproken worden mensen persoonlijk ontvangen door een ambtenaar. Dat voelt meteen officieel en vertrouwd", zegt hij. Over de telefoon blijkt het toch anders. "Mensen zijn soms wat wantrouwig. Binnen de doelgroep die meestal hulp nodig heeft vallen bijvoorbeeld ook ouderen. En laat dat nou net ook de doelgroep zijn die vaker te maken krijgt met telefoontjes waarbij je met minder goede bedoelingen gevraagd wordt je gegevens te delen."

“Het is belangrijk om je te verplaatsen in de burger en in het gesprek rustig en duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is.” Theunis Linthof, belastingaangiftehulp

Hoe Linthof deze mensen dan geruststelt? "Ja, het is een kwestie van vertrouwen winnen", zegt Linthof. "Het is belangrijk om je te verplaatsen in de burger en in het gesprek rustig en duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is. Soms voelen ze wat afstand, maar zeggen ze later: 'Nou, je bent ook een aardige man met wie ik gewoon een praatje kan maken!'"

Volgens Linthof zijn de meeste mensen die hij helpt dan ook vooral opgelucht wanneer de aangifte is gedaan. "Sommigen van hen liggen er namelijk nachten van wakker, voordat ze de aangifte gaan doen."

Dit jaar al meer dan drieduizend mensen telefonisch geholpen

De hulp bij aangifte is volgens Linthof dan ook een onmisbare en belangrijke tegemoetkoming voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig de aangifte in te dienen.

"Dit jaar zijn er telefonisch al meer dan drieduizend mensen geholpen", zegt hij. "Het hele proces gaat al een stuk soepeler dan in 2020, toen we voor het eerst telefonische hulp bij aangifte boden. Natuurlijk missen we ook het leuke project met de studenten. Maar hopelijk kan dat snel weer."

Zelf is Linthof na bijna veertig jaar trouwe dienst bij de Belastingdienst nog steeds erg tevreden met zijn baan. "Natuurlijk is het niet altijd leuk om belasting te betalen", zegt hij. "En ik krijg ook te maken met boze mensen of mensen die zich onmachtig voelen. Mensen zijn in de meeste gevallen blij dat ze worden geholpen."

Volgens hem klopt de slogan die de Belastingdienst vroeger gebruikte nog wel: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. "Vooral sinds ik bij de afdeling Dienstverlening werk, draag ik dat uit. Het is fijn om mensen die zich ergens zorgen om maken te kunnen bijstaan en meer helderheid te kunnen geven."

