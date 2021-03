De salarissen voor mensen met vitale beroepen zijn al jaren een punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) zijn de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van een pedagogisch medewerker in de kinderopvang onder de loep.

Kinderdagverblijven zijn voor veel ouders onmisbaar. Dat bleek maar weer toen ze gedurende de lockdown alleen nog open waren voor noodopvang en de paniek toesloeg bij thuiswerkende vaders en moeders die het allemaal niet konden bolwerken. Maar worden de pedagogisch medewerkers die er werken voldoende beloond voor hun cruciale rol?

Wat verdien je als je net begint?

Wie net als pm'er (pedagogisch medewerker) op de kinderopvang begint, komt terecht in schaal 6, zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. Die schaal loopt van 2.128 tot 2.899 euro bruto op fulltimebasis, wat in de kinderopvang neerkomt op 36 uur.

Hoe klim je op?

"Je groeit ieder jaar door met een zogeheten periodiek tot je het einde van de schaal hebt bereikt", zegt Van Leiden. "Eén periodiek in schaal 6 is tussen de 75 en 150 euro."

En wat moet je ervoor doen om door te groeien?

Nog meer doorgroeien is lastig. Van Leiden: "De kinderopvang is heel plat. Je hebt pedagogisch medewerkers, daarboven komt in een enkel geval een coach of locatiemanager en dan houdt het al bijna op. De doorgroeimogelijkheden zijn minimaal, dus het is zeker niet voor iedereen weggelegd."

Maakt het uit wat voor vooropleiding je hebt?

"Nee, dat maakt voor de salarisschaal niet uit", stelt Van Leiden. "Er zijn veel opleidingen waarmee je pedagogisch medewerker kunt worden, maar als je net van de opleiding komt, begin je altijd in schaal 6."

Kun je je specialiseren en krijg je dan meer betaald?

"Je kunt je specialiseren met bepaalde differentiaties. Bij differentiatie 2 begeleid je kinderen bijvoorbeeld intensief, bij differentiatie 3 voer je leidinggevende taken uit en bij differentiatie 4 begeleid je stagiairs. Maar voor die extra taken word je niet altijd betaald. Als FNV vinden wij dat je er wel voor betaald moet worden. Dat is ook een onderwerp in de cao-onderhandelingen die nu bezig zijn."

Wat is qua salaris het hoogst haalbare?

Voor reguliere pedagogisch medewerkers is schaal 6 het hoogst haalbare. "Het is mogelijk om door te stromen naar hogere schalen, voor leidinggevenden bijvoorbeeld naar schaal 11 of zelfs 12 (die tot maximaal 5.458 euro bruto loopt), maar dat zijn echt de uitzonderingen."

Zijn er dan nog extra's?

Een eindejaarsuitkering en bovenwettelijke vakantiedagen, dat is het wel zo'n beetje.

Verdienen pedagogisch medewerkers genoeg?

Van Leiden: "De salarissen zijn niet slecht, maar we willen wel een inflatiecorrectie en salarisverhoging die meegroeit met de markt. We zouden met name graag zien dat de eindejaarsuitkering omhooggaat."

Waarom mag er wel wat bij?

"De werkdruk is hoog. Pedagogisch medewerkers hebben niet alleen continu kinderen op de groep, maar moeten daarnaast ook allerlei zaken voorbereiden. Gesprekken met ouders, spelletjes bedenken, kinderen observeren, foto's maken, dagverslagen schrijven. Sommige taken moeten apart van de groep gedaan worden. Daar zijn niet-groepsgebonden uren voor, maar dat zijn er te weinig, vinden wij."