Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het best aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan loodgieter in opleiding Willow Koomen (18).

Koomen volgt sinds februari vorig jaar de opleiding tot loodgieter. Na haar afstuderen had ze nog voor een heel ander ander werkveld gekozen.

"Ik twijfelde destijds tussen techniek en zorg. Maar ik had nog geen ervaring in de techniek en wist er ook niet veel vanaf. Ik dacht dat de zorg de veiligste keuze zou zijn." Ze schreef zich in voor de opleiding tot apothekersassistent. "Maar dat bleek toch niet bij me te passen. Vooral een hele werkdag binnen stilzitten is niets voor mij. Ik wilde iets actievers doen."

“Het werk van een loodgieter is veel breder en leuker dan alleen maar wc's ontstoppen.” Ronald Olij, voorzitter InstallatieWerk Nederland

Op een loopbaanevenement kwam ze in aanraking met de installatiebranche. "Ik wist nog niet wat ik precies zou willen doen in de techniek. Ik zag mezelf geen timmerman worden of vloeren leggen. Toen ik een demonstratie koper buigen zag, vond ik dat meteen interessant. Ik hoorde vervolgens hoe veelzijdig het vak van loodgieter is en dacht: dat wil ik ook."

Eén dag les en vier dagen werken

Werkzoekenden hebben vaak geen idee van de carrièrekansen in de installatiebranche, ziet Ronald Olij, voorzitter van InstallatieWerk Nederland. Deze stichting met vijftig mbo-opleidingslocaties is opgezet door installatiebedrijven om de instroom, praktijkopleiding en begeleiding van studenten in de installatiebranche te verbeteren. "Of mensen weten niet wat het werk inhoudt, of ze hebben een te eenzijdig beeld. Zo is het werk van een loodgieter veel breder en leuker dan alleen maar wc's ontstoppen."

De hedendaagse loodgieter - waarvan de officiële functienaam eigenlijk installatietechnicus is - komt niet alleen langs voor het leidingwerk, maar kan ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen en moderniseren van woningen en andere panden. Olij: "Met het installeren van een warmtepomp bijvoorbeeld. Daarnaast ben je niet alleen met je handen bezig, maar ook met de computer. Het 'internet of things' speelt een steeds grotere rol in alle installaties in huis. Om een cv-ketel te maken, moet je ook data uit kunnen lezen met je laptop."

Koomen volgt een bbl-opleiding, waarbij ze één dag in de week les heeft en vier dagen aan het werk is. "Ik vond mijn eerste dag wel spannend. Hiervoor had ik nog nooit iets met techniek gedaan, zou ik het wel kunnen? Maar je leert alles stap voor stap door mee te lopen met een collega. In het begin leek het allemaal heel lastig, maar ik vind mezelf steeds handiger terug. De groei die je doormaakt is erg leuk om van jezelf te zien."

Doorgroeien naar mbo-4-niveau

Om zij-instroom te bevorderen, helpt InstallatieWerk bedrijven met de onkosten. "Iemand aannemen die nog niets kan, is voor een bedrijf een enorm risico. Wij nemen daarom de zijinstromer zelf in dienst en lenen diegene uit aan bedrijven. Als de zijinstromer volleerd is en zich bewezen heeft, kan het bedrijf hem of haar zelf in dienst nemen", vertelt Olij. "Voor werkzoekenden uit sectoren waar het door corona nu lastig is, hebben wij werk genoeg. Afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau kunnen we een instroomtraject op maat maken."

Loodgieter Koomen heeft het prima naar haar zin in haar nieuwe vak. "Het werk is altijd anders, en ik kom altijd plezierig mijn werkdag door." Ze is voorlopig nog niet uitgeleerd. "Ik wil doorgroeien naar mbo-4-niveau, want daarmee kan je leidinggevende monteur worden. Dat lijkt me een hele mooie stap voor de toekomst."