Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Wouter Riemens (30), schommelsupervisor bij de hoogste schommel van Europa.

Wie: Wouter Riemens

Wouter Riemens Wat: schommelsupervisor op de A'DAM Toren in Amsterdam

schommelsupervisor op de A'DAM Toren in Amsterdam Hoogte van de schommel: 100 meter

Op 100 meter hoogte schommelen is niet weggelegd voor mensen met een zwakke maag of hoogtevrees. Toch is de schommel boven op de Amsterdamse toren aan het IJ een van de vijf meest bezochte toeristische attracties van Amsterdam. Wouter Riemens uit Haarlem staat elke dag op dit dak, dat een wijds uitzicht biedt tot aan de Johan Cruijff ArenA. Riemens is namelijk schommelcoördinator en heeft als fulltime taak ervoor te zorgen dat de schommelaars veilig zijn.

Voordat het coronacrisis zijn intrede deed, ontving Riemens met gemak twee- tot drieduizend mensen per dag op het dak. Waarom hij denkt dat de attractie zo populair is? "In Parijs heb je de Eiffeltoren, in Londen ga je in het reuzenrad. Amsterdam miste nog zo'n attractie waar je over de hele stad kunt uitkijken." Volgens hem een welkome aanvulling op de horeca, musea en andere attracties. "Het is weer eens iets anders!"

“Vooral als ik ’s morgens vroeg aankom, voor dag en dauw, is het prachtig om over de ontwakende stad uit te kunnen kijken.”

Met verheugde stem praat Riemens over dat mooie uitzicht boven op de toren; vanaf het IJ kijk je de Dam op, met daarachter De Pijp en in de verte de ArenA. "Vooral als ik 's morgens vroeg aankom, voor dag en dauw, is het prachtig om over de ontwakende stad uit te kunnen kijken", zegt hij. Maar ook de zonsondergangen noemt de schommelsupervisor als hoogtepunt. "En daarna zie je langzaam alle lichtjes achter de ramen aangaan. Ja, dan is mijn werk wel magisch!"

Maar wie zijn die mensen die een ritje op de allerhoogste schommel van Europa willen wagen? Volgens Riemens bestaat het publiek uit de meest uiteenlopende soorten toeristen uit binnen- en buitenland. "Gezinnen die een dagje uit zijn, mensen die speciaal voor de schommel naar Amsterdam komen, stelletjes op citytrip, maar ook locals die wekelijks op het dak te vinden zijn", vertelt Riemens.

Te enthousiast met coffeeshopbezoek

De meest bijzondere ervaring had hij met een 85-jarige Aziatische man. "Die was de hele wereld aan het rondreizen", herinnert Riemens zich. "Zijn eindpunt was de schommel; dat was hetgeen dat hij hier in Amsterdam echt gedaan wilde hebben."

Problemen met de gasten heeft hij niet vaak, behalve wanneer buitenlandse toeristen iets te enthousiast zijn geweest met hun coffeeshopbezoek. "In zo'n geval is er weleens iemand out gegaan op de schommel, ja", zegt Riemens. Maar over het algemeen zijn de gasten volgens hem vrolijk en uitgelaten. "Als mensen hoogtevrees hebben, merk je dat wel. Die gasten probeer ik er rustig doorheen te praten. Soms komen ze later zelfs terug voor een tweede sessie!"

Het ontmoeten van al die mensen en het hun naar de zin maken is dan ook hetgeen dat Riemens het leukste vindt aan zijn werk. Een thrillseeker zou hij zichzelf niet per se noemen. Alhoewel hij zelf ook geregeld geniet van een ritje op de schommel. Riemens: "Eens in de week of zo. Het moet wel bijzonder blijven!"