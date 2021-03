Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Rogier van der Wal in Frankrijk.

Wie: Rogier van der Wal

Rogier van der Wal Functie: Director Sales & Marketing bij Interxion

Director Sales & Marketing bij Interxion Waar: nabij Parijs, Frankrijk

nabij Parijs, Frankrijk Expat sinds: 1997

Hoe ben je in Frankrijk terechtgekomen?

"Vroeger ging ik altijd met mijn ouders of vrienden op vakantie naar Frankrijk. Ik wilde hier graag wonen en vroeg me tijdens mijn studie af hoe je dat eigenlijk doet. Toen heb ik via een stagebureau een stage in Parijs weten te regelen. Daarna ben ik er blijven hangen. Ik ben inmiddels bijna langer hier dan dat ik in Nederland heb gewoond."

Waar werk je nu?

"Bij Interxion, een van origine Nederlands datacenterbedrijf, onlangs overgenomen door Digital Realty, met vestigingen in het buitenland. Ik zit hier nu vijf jaar als Director Sales & Marketing. Mijn team bestaat uit 22 man."

Wat vind je het leukst aan Frankrijk?

"De taal, cultuur, het eten, de vrijheid, dat is echt fantastisch. De Fransen leven veel dichter bij de natuur, ze eten veel verse groenten en fruit."

Welke verschillen met Nederland vallen je het meest op?

"Frankrijk mag dan wel het land van de vrijheden zijn, maar ondertussen laten mensen zich hier erg sturen. Wat dat betreft is Nederland meer vrijgevochten, mensen nemen veel meer eigen initiatief. In Frankrijk durft niet iedereen dat."

“In Nederland ga je eerst met elkaar praten over hoe je het gaat doen. Hier zeg je als manager wat het wordt en dan gaat men het uitvoeren.” Rogier van der Wal, expat in Frankrijk

Geldt dat ook voor de werkvloer?

"Bij ons werkt het heel erg 'top down'. Mijn mening wordt door werknemers nooit in twijfel getrokken. Dat hele baas-zijn is hier erg belangrijk. In Nederland ga je eerst met elkaar praten over hoe je het gaat doen. Hier zeg je als manager wat het wordt en dan gaat men het uitvoeren. Maar de Fransen willen daarna nog wel eens aan het besluit morrelen. Ik probeer dit met een directe stijl te voorkomen. We moeten allemaal achter het besluit staan."

Die directheid wordt waarschijnlijk niet altijd gewaardeerd.

"De Franse taal heeft niet voor niets veel woorden om ergens omheen te draaien. Ik moet soms inderdaad oppassen met mijn directheid. Nederlanders kunnen lekker directe en botte opmerkingen maken, Fransen nemen dat dan heel serieus."

Je bent waarschijnlijk behoorlijk ingeburgerd. Maar hoe heb je je netwerk opgebouwd?

"In Nederland kun je mensen makkelijk aanspreken, in Frankrijk doe je dat eigenlijk niet. Zo deden in Parijs mijn buren niet open toen ik aanklopte om kennis te maken. Het is daardoor best lastig om vrienden te maken. Je zou zeggen: in Parijs zie je overal gezellige terrasjes, maar de gemeenschap is best gesloten. Inmiddels heb ik gelukkig veel Franse vrienden."

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"Ik kan hier in het weekend naar hartenlust mountainbiken en wielrennen. Hier is het landschap zo mooi en weids. Dat maakt me erg blij. Als je in Nederland over de A2 rijdt, staat het helemaal vol met kantoorgebouwen."

Gaan jullie ooit nog terug naar Nederland?

"Voorlopig niet. Een paar jaar geleden hebben we daar wel serieus over nagedacht, vanwege de opleiding van de kinderen. Hier is het onderwijs erg streng, met weinig positieve stimulans. Maar onze kinderen zijn dit gelukkig nu wel gewend. Hoewel mijn dochter zich nu wel aan het oriënteren is voor een opleiding in Eindhoven."