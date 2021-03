Ruim een derde van de werkenden overweegt door de coronacrisis een carrièreswitch, blijkt uit internationaal onderzoek. De situatie die nu al een jaar duurt laat ons sterk twijfelen over onze baan. Wanneer moet je op zoek naar iets nieuws en wanneer kan je toch maar beter blijven zitten waar je zit?

Kaspersky, een internationaal cybersecuritybedrijf, voerde wereldwijd onderzoek uit onder achtduizend werknemers van het midden- en kleinbedrijf, in landen als Brazilië, Duitsland, Mexico, Groot-Britannië en Nederland. Ruim 30 procent denkt door coronacrisis na over het wisselen van baan.

In het onderzoek is Nederland samengenomen met de andere landen uit de Benelux, met een totaal van vijfhonderd respondenten. Ruim 20 procent van die groep is onzeker of bezorgd over de toekomst van zijn of haar carrière. 32 procent zou het komende jaar van baan willen wisselen door de coronacrisis.

Het is niet alleen de onzekerheid die veel werknemers drijft, laat het onderzoek zien. De meeste respondenten laten weten liever een baan te willen met een structureel betere werk-privébalans (38 procent) en minder stress op een werkdag of minder overwerk (36 procent).

“Je weet dat je zo je baan kunt verliezen. Dat zet mensen aan het denken: wat zou ik doen als het gebeurt, wat wil ik eigenlijk?” Irmgard Borghouts, hoogleraar

Die twijfel steekt waarschijnlijk ook de kop op omdat een deel van de werknemers meer ruimte heeft gekregen om na te denken over wat ze willen, zegt Irmgard Borghouts, hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid van Tilburg University. "Hoewel een grote groep mensen overvraagd is door de crisis en een andere grote groep juist gedwongen thuiszit, levert de lockdown velen van ons misschien een moment van bezinning op."

Maar Borghouts weet niet of de wens om nu van baan te wisselen alleen door de pandemie komt. De coronacrisis maakt in ieder geval wel veel los. "Je weet dat je zo je baan kunt verliezen. Dat zet mensen aan het denken: wat zou ik doen als het gebeurt, wat wil ik eigenlijk?"

Motivatie voor carrièreswitch is veranderd

Arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort benadrukt dat mensen sowieso vaak twijfelen aan hun baan. "Mensen hebben van tijd tot tijd behoefte aan verandering. Dat was voor de crisis ook al zo."

Maar nu we een jaar verder zijn, is de urgentie om van baan te wisselen wel wat groter geworden, zegt Gort. "In het begin hadden veel mensen nog zoiets van: ik wacht wel tot de bui overwaait. Maar we zitten er nu een jaar in en dat gaat ons parten spelen. De motivatie is veranderd, veel mensen zijn nu heel ongelukkig."

Omgevingsfactoren en situatie spelen een grote rol in het niet meer tevreden zijn met je baan, benadrukt Gort. Dan zou het jammer zijn als je van baan wisselt en na de coronacrisis blijkt dat het aan de situatie van destijds lag. Daarnaast zijn er ook zaken waar je last van zal houden als je de komende tijd van werkgever verandert. "Bijvoorbeeld het sociale contact met collega's ga je ook in je nieuwe baan missen. Daar kun je niet aan ontsnappen."

'Een mens is niet alleen de functie'

Borghouts voegt toe dat het altijd loont om te blijven reflecteren op je baan, ook als we niet in een crisis zitten. "Vraag jezelf altijd af wat je wil, wat je kunt en waar kansen liggen. Denk daarnaast na over wat je over een paar jaar zou willen. Veel functies veranderen, dus: waar sta je nu en waar wil je naartoe? Ga dat gesprek ook aan met je werkgever."

Werknemers, werkgevers en overheid zouden samen moeten werken aan het duurzaam en breed inzetbaar maken en houden van personeel, zegt Borghouts. "Een mens is niet alleen de functie. Het gaat om de talenten die iemand heeft en waar je die kunt en wil inzetten. Dit is hét moment om toe te gaan naar een goed fundament voor de toekomstige arbeidsmarkt."