Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Frans Kragten (57), kamer-per-uur-verhuurder.

Wie: Frans Kragten

Frans Kragten Wat: kamer-per-uur-verhuurder

kamer-per-uur-verhuurder Klanten: mensen met een affaire, moslimjongeren, stelletjes die er even uit willen

Toen hij net begon met zijn bedrijf, noemde Frans Kragten - die via zijn platform Secret Rooms kamers per uur verhuurt - zichzelf gekscherend 'faciliteerder van vreemdgaan'. "Maar dat was ook een beetje om de oortjes de juiste kant op te krijgen", zegt hij lachend. "Inmiddels weet ik uit ervaring dat de doelgroep veel breder is dan alleen maar mensen die een affaire hebben." Zo worden bij hem bijvoorbeeld ook kamers geboekt door ouders van jonge kinderen, die even tijd voor zichzelf willen hebben, of jonge moslimstelletjes die van hun ouders niet op zichzelf mogen zijn.

Het bedrijf van Kragten ontstond vanuit zijn eigen behoefte. "Zo'n tien jaar geleden wilde ik op date", vertelt hij. "Ik lag in scheiding en had thuis jonge kinderen. De vrouw waarmee ik afsprak was ook nog getrouwd. Ons doel was om intiem te zijn voor een paar uurtjes in de middag." Ze belden verschillende hotels af en kregen steeds een negatief antwoord; overdag was het poetstijd of mensen vonden het ronduit gek. Uiteindelijk was de enige plek waar ze terechtkonden een privésauna. Dat zette Kragten aan het denken.

Ruim vijfduizend boekingen per maand

Vandaag de dag hoeft Kragten nog maar weinig aan marketing te doen voor zijn bedrijf. Per maand krijgt hij ruim vijfduizend boekingen binnen, waarvan 10 tot 15 procent terugkerende klanten zijn. Zijn partner - dezelfde met wie hij destijds op die date ging - runt inmiddels een eigen privésauna en zijn zoon van 25 werkt bij hem in het bedrijf. Wat zoonlief van de business van zijn vader en diens vrouw vindt? "Hij heeft er geen problemen mee! Hij vindt het eerder vermakelijk."

“Het is toch beter dat deze mensen wat privacy krijgen, dan dat ze het bijvoorbeeld op het strand of in het bos gaan doen.”

Ook Kragten ligt er niet wakker van dat hij vreemdgangers faciliteert. "Ja, als mijn eigen partner het zou doen, zou ik ook woedend zijn", zegt hij lachend. "Maar het gebeurt toch wel. En het is toch beter dat deze mensen wat privacy krijgen, dan dat ze het bijvoorbeeld op het strand of in het bos gaan doen waar ze betrapt kunnen worden door spelende kinderen."

Ongestoord in bad of televisie kijken

Daarnaast biedt Secret Rooms soelaas voor stelletjes die anders geen kans krijgen bij elkaar te zijn, zoals moslimjongeren met strenggelovige ouders. Inmiddels bestaat 25 procent van de klanten van Kragten uit deze doelgroep.

Maar ook de coronatijd heeft gezorgd voor nieuwe aanwas van klanten. Zoals ouders die even aan thuiskantoor en -onderwijs willen ontsnappen. "Bij ons kunnen ze weer tot zichzelf komen", zegt Kragten. "En dat hoeft niet eens met intimiteit te maken te hebben: even in bad, ongestoord televisiekijken."

De locaties die je via Secret Rooms kunt boeken, lopen uiteen van een privésauna tot een eigen verdieping in een bed and breakfast. Veel weet Kragten om privacyredenen niet over zijn klanten niet. Maar soms krijgt hij wel iets te horen via de hoteleigenaar. Kragten: "Laatst vertelde een eigenaresse van een B&B me bijvoorbeeld dat stelletjes normaal al kibbelend binnenkomen, en kibbelend weggaan. 'Maar als jouw klanten binnenkomen,' zei ze, 'zie ik de liefde in huis komen.' Dat is toch mooi!"