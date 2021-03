Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het best aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan Tom Reiners (36), e-learningtrainer en -developer bij Ictivity.

Reiners begon zijn loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs. De overstap naar de IT maakte hij uit praktische overwegingen. "Toen ik afstudeerde van de pabo was er niet of nauwelijks werk te vinden in het basisonderwijs. Het lukte maar niet om een vaste baan te vinden. Mijn vrouw is ook leerkracht, en we konden niet allebei zo doorgaan."

Hij besloot na vijf jaar werk te zoeken in een andere hoek. "Ik heb gelukkig meer passies dan het onderwijs. Zo was IT altijd al een hobby van me en heb ik er redelijk wat kennis over opgebouwd."

Reiners meldde zich bij Ictivity voor een vacature voor een e-learningtrainer, en kreeg de baan. "Dit bedrijf stond open voor mensen uit een andere branche, specifiek uit het basisonderwijs, vanwege de didactische vaardigheden die je van daaruit in huis hebt."

Niet de ogen sluiten voor talent

Een vast omscholingstraject voor werknemers uit een ander werkveld heeft het bedrijf niet, vertelt Erik Derijks, corporate recruiter bij het bedrijf. "Goede mensen in de IT zijn schaars, dus we moeten onze ogen niet sluiten voor talent uit andere branches. Het is vooral belangrijk dat kandidaten de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen in het vak en daar ook plezier in hebben. We leveren per nieuwe werknemer maatwerk om diegene op te leiden."

Met kleine stappen deed Reiners steeds meer praktijkervaring op. "Ik begon met kleine projecten en kreeg in het begin alle vrijheid om uit te zoeken welke kennis ik nog nodig had." Op bepaalde vlakken was het in het begin wel wennen. "Ik had nog niet gewerkt met deze vormen van deadlines. Een basisschool is bovendien een klein wereldje. Ictivity is een veel grotere organisatie met met meer dan 150 collega's en meerdere lagen. Het duurde even voor ik wist hoe ik daarin moest navigeren. Maar het bevalt me nu wel heel goed. De lijnen zijn kort en iedereen denkt mee over hoe we onze doelen kunnen bereiken."

“De combinatie van veel zelfstandig kunnen doen met de mogelijkheid om veel met mensen te werken bevalt heel goed.” Tom Reiners, omscholer IT

In zijn functie geeft Reiners bij bedrijven IT-trainingen en maakt hij in overleg met klanten online leerpakketten. "Bedrijven komen bij ons om personeel wegwijs te maken in het Office 365-pakket van Microsoft. Soms gaat het om een eenmalige les over hoe een van de programma's werkt, andere keren ontwerp ik leertrajecten voor alle onderdelen van het pakket." Zo staat hij soms toch nog voor de klas. "Volwassenen iets leren vind ik net zo leuk als lesgeven aan kinderen. Voor corona gaf ik ook wel trainingen bij bedrijven op locatie, maar nu gebeurt dat vooral online. Dat werkt voor mij even goed."

Trainer Reiners wil de komende jaren door blijven groeien in zijn nieuwe vak. "De combinatie van veel zelfstandig kunnen doen met de mogelijkheid om veel met mensen te werken bevalt heel goed. Ik heb hier echt mijn plek gevonden."