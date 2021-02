Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Renate van der Wal in Engeland.

Wie: Renate van der Wal

Renate van der Wal Functie: Associate Director Consumer bij LEWIS Global Communications

Associate Director Consumer bij LEWIS Global Communications Waar: Londen, Engeland

Londen, Engeland Expat sinds: 2016

Hoe ben je in Londen terechtgekomen?

"Mijn ouders waren altijd al fan van Engeland. Londen was vroeger de plek waar we onze vakanties afsloten. Ik ben daardoor van de stad gaan houden. Toen ik al een paar jaar voor LEWIS in Nederland werkte en toe was aan een nieuwe uitdaging, kreeg ik in 2016 de mogelijkheid om een soortgelijke baan in Londen over te nemen. Toen ben ik het avontuur aangegaan."

Wat doe je precies voor werk daar?

"Ik ben Associate Director Consumer en werk voor bedrijven die zich in hun communicatie op consumenten richten. Ik houd me voornamelijk bezig met de strategie en de planning."

Hoe reageerde je omgeving op je verhuizing?

"Het eerste wat mensen tegen mij zeiden toen ik het vertelde was: dan kun je wel gedag zeggen tegen je vrije tijd. Natuurlijk is het hard werken hier, maar dat was in Nederland ook zo."

Waar moest je het meest aan wennen?

"Engelsen zijn echt een stuk beleefder. Ook als ik soms denk dat ik minder direct ben, moet ik af en toe toch even op een uitspraak terugkomen als ik zie hoe ze reageren. Wat betreft werk bleef veel hetzelfde. Ik wist al hoe alles bij dit bedrijf werkt. Maar de overstap naar 24/7 denken, schrijven en praten in het Engels was wel even wennen. De eerste paar weken was ik na een dag werken echt ontzettend moe."

“Zowel Nederlanders als Engelsen zijn niet vies van een beetje zelfspot, dus wat dat betreft is het een goede match.”

Verschillen Engelsen en Nederlanders veel van elkaar?

"Zowel Nederlanders als Engelsen zijn niet vies van een beetje zelfspot, dus wat dat betreft is het een goede match. Ik merk ook dat mensen het hier juist leuk vinden dat je een andere culturele achtergrond hebt. Ze vinden het heel interessant om te horen hoe alles er in Nederland aan toegaat."

Dus je hebt al veel vrienden gemaakt?

"Ja, ook veel internationale vrienden. Sociale media zijn echt een uitkomst als je naar het buitenland verhuist. Ik heb in het begin veel op Facebook gekeken of er in de buurt bijeenkomsten waren waar ik nieuwe mensen kon leren kennen. Het scheelt dat ik in mijn eentje naar Londen ben gegaan. Ik heb me overal meteen in gestort."

Wat vind je het leukst aan Londen?

"De internationale gemeenschap. Hier wonen mensen van over de hele wereld. En je hebt een groot cultureel aanbod. Ik ga graag met een stadsgids naar een wijk; elk deel van de stad is weer anders. Wat eten betreft kun je hier ook je hart ophalen. Je hebt hier zoveel verschillende keukens. Ik zag laatst een Sri Lankaans restaurant. Die wil ik graag gaan proberen."

Ga je nog een keer terug naar Nederland?

"Ik zit hier nu bijna vijf jaar en die jaren zijn echt omgevlogen. Soms denk ik: zit ik hier nu alweer zo lang? Ik zie mezelf wel een keer teruggaan naar Nederland, maar wanneer precies weet ik niet. Dat bekijk ik per jaar. Hier werken is echt een verrijking van mijn leven."